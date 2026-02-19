Histórico: Príncipe Andrés es el primer royal arrestado en UK

El ex príncipe Andrés se ha convertido en el primer miembro de la Casa Real Británica en ser procesado, luego de ser arrestado la mañana de este jueves 19 de febrero. La policía del Valle de Támesis llegó a la actual vivienda del ex duque en Sandringham, donde fue detenido y llevado bajo custodia a Norfolk para ser interrogado, aunque horas después fue liberado.

Se le han imputado cargos sobre presentar mala conducta en un cargo público, y la investigación se centra en unas supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte de Andrés a Epstein cuando era representante especial comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011.

Aunque los agentes policiales sólo habían confirmado la liberación de un varón de "unos sesenta años" sin dar más detalles de su identidad, más tarde se reveló que se trataba de Andrés Mountbatten-Windsor, tras ser fotografiado por medios británicos cuando salió de las dependencias policiales.

Hace unos días, las autoridades habían informado que se estuvo evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

La explosiva noticia del arresto se conoció poco después de que el primer ministro, Keir Starmer, dijera esta mañana a la BBC que nadie estaba "por encima de la ley" al referirse al caso Epstein, el multimillonario que murió en agosto de 2019 después en una cárcel de EE.UU. por trata de chicas menores de edad con fines de explotación sexual.

Registros en propiedades de Norfolk y Berkshire

Las fuerzas del orden indicaron que, tras el arresto y posterior liberación del hermano del rey, sus registros en el condado de Norfolk han finalizado, pero precisó que las búsquedas en Berkshire, la región donde está Windsor y lugar de residencia de Andrés hasta hace una semana, siguen en curso.

Según un comunicado de la Policía, se trata de un caso "activo", por lo que "se recomienda tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial".

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación", subrayó la nota.

Respuesta de la Casa Real

El rey Carlos III manifestó en un comunicado su "profunda preocupación" por el arresto de su hermano, pero recalcó que "la ley debe seguir su curso" y continuó con su agenda de compromisos como estaba previsto, incluida su presencia en uno de los desfiles de la jornada inaugural de la Semana de la Moda de Londres.

El jefe del Estado británico, de 77 años, subrayó que lo que sigue ahora es un "proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de manera apropiada y por las autoridades competentes".

"En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", puntualizó el rey.

Mientras prosigue el proceso, el monarca admitió que no sería correcto por su parte hacer más comentarios sobre este asunto.

"Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes", señaló el rey, que cerró la nota con su habitual firma, Carlos R.

INSTAGRAM/theroyalfamily

Según el tabloide "Daily Mail", un grupo de ocho personas vestidas de paisano, que parecían ser agentes policiales, llegaron sobre las 08.00 GMT hasta esa residencia de campo para detener a Andrés.

Varias fuerzas policiales británicas evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para transportar a menores de edad.

La fallecida Virginia Giuffre afirmó que en 2014 fue trasladada desde EU al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una alegación que éste siempre ha negado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR