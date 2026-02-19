El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue fotografiado este jueves a su salida de una comisaría de Norfolk (este de Inglaterra) casi 10 horas después de haber sido arrestado por la Policía británica bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto Jeffrey Epstein, publican medios británicos.

La explosiva noticia del arresto se conoció poco después de que el primer ministro, Keir Starmer, dijera esta mañana a la BBC que nadie estaba "por encima de la ley" al referirse al caso Epstein, el multimillonario que murió en agosto de 2019 después en una cárcel de Estados Unidos por trata de chicas menores de edad con fines de explotación sexual.

En breve más información…

