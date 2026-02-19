Un comité especial ordenado por el Legislativo de Nuevo México investigará el Rancho Zorro, propiedad del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, y donde supuestamente ocurrieron varios abusos, entre ellos el denunciado por la fallecida Virginia Giuffre.

El Legislativo de Nuevo México aprobó esta semana la conformación de un comité especial de la Cámara de Representantes para investigar las denuncias de "actividad criminal y corrupción pública" del rancho. Ubicado en el condado de Santa Fe, el rancho está compuesto por más de 4 mil hectáreas de bienes inmuebles, que incluían terrenos públicos en arrendamiento.

La propiedad ha sido nombrada en múltiples ocasiones por los abogados de las víctimas de Epstein, como la fallecida Virginia Giuffre, una de las principales demandantes en el caso, quien afirmó haber visitado el rancho en numerosas ocasiones.

A ella se suma Annie Farmer, quien testificó en el juicio contra Ghislaine Maxwell que sufrió abusos sexuales tras ser engañada para ir al rancho de Epstein en Nuevo México con el pretexto de asistir a un programa para estudiantes de secundaria, cuando ella solo tenía 16 años.

"A la Cámara de Representantes le preocupa que la falta de investigación de la presunta actividad delictiva en el Rancho Zorro y el riesgo de las posibles consecuencias de dicha actividad sigan afectando la seguridad y el bienestar del estado, y que la continua inacción legislativa amenaza la confianza pública en el gobierno estatal", escribieron los legisladores en la resolución.

El caso Epstein obligó a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, a declarar la semana pasada ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, tras ser cuestionada por supuestamente poner trabas a la publicación de los documentos.

