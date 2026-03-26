Avionetas chocan en Ecuador y se incendian; muere uno de los pilotos: VIDEOS

Un escalofriante choque entre dos avionetas en una zona agrícola de la costa central de Ecuador dejó este jueves 26 de marzo del 2026 un piloto fallecido y otro herido, informó el Servicio Integrado de Seguridad.

La alerta sobre "dos avionetas que se habrían impactado" fue reportada al organismo a primera hora de la mañana en una zona rural denominada Barraganete, en la ciudad de Puebloviejo, en la provincia de los Ríos, señaló un informe remitido a la prensa por el organismo.

¿Cómo ocurrió el accidente de avionetas en Ecuador que dejó un muerto y un herido?

Socorristas de los bomberos de la localidad y las Fuerzas Armadas atendieron la emergencia, cuya causa aún se investiga, añadió el reporte. Las aeronaves siniestradas realizaban tareas de fumigación.

����✈️ Al menos un muerto por un choque de aviones en Ecuador



El incidente ocurrió en la localidad rural de Barraganete, Ecuador. Los aviones estaban realizando trabajos agrícolas al momento del accidente.



❗️ Las autoridades locales confirmaron una víctima mortal y un herido. pic.twitter.com/HYACpdsPqH— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 26, 2026

Imágenes proporcionadas por la institución permiten observar los restos de las avionetas en medio de llamas cerca de plantaciones agrícolas. La zona es una de las de mayor producción de banano, cacao, arroz y maíz.

The Associated Press informó en su reporte solicitó información a la oficina de prensa de la Dirección de Aviación Civil sobre los detalles de este accidente, pero no obtuvo respuesta de inmediato.



JM