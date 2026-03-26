Así fue la desgarradora despedida de Noelia, la joven que pidió la eutanasia en España: "No puedo más"

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años que durante meses mantuvo una batalla legal para recibir la eutanasia, finalmente murió este jueves 26 de marzo del 2026 en medio de una intensa controversia, ¿pero cómo fueron sus últimas horas con vida y cuál fue su desgarrador mensaje de despedida antes de fallecer? Esto es lo que se sabe.

¿Cómo fueron las últimas horas con vida de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibió la eutanasia en España?

Si bien Noelia Castillo Ramos pidió atravesar este último momento de su vida en soledad, el medio argentino La Nación confirmó que la joven declaró dos poderosas frases antes de recibir la eutanasia: “No quiero que me vean cerrando los ojos (…) por fin puedo descansar”, fue su último mensaje antes de ser sometida a un procedimiento médico que duró unos 15 minutos.

“No quiero que me vean cerrando los ojos (…) por fin puedo descansar”

En una de tantas entrevistas que Noelia Castillo ofreció a medios españoles para hablar de su caso y generar conciencia sobre la eutanasia, la joven dejó en claro que ya no estaba dispuesta a soportar más las secuelas físicas y psicológicas desatadas por su enfermedad:

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“Ya no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”, declaró Noelia en una de las entrevistas.

Por otro lado Yolanda Ramos, la mamá de Noelia Castillo, le dedicó un último mensaje a través del canal español Antena 3 que de inmediato enterneció a la audiencia:

"Mis últimas palabras, por si acaso… por si acaso tú quieres, Noelia, porque sé que me estás viendo. Puedo hacer lo último más por ti, para que salga de ti. Si sale de ti, sin que nadie te arrebate esa eutanasia, pero si sale de ti y tú lo quieres hacer, yo estoy aquí contigo, igual que voy a estar para lo malo, igual voy a estar para lo bueno", expresó.

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¿Qué enfermedad padecía Noelia Castillo Ramos?

De acuerdo con la agencia internacional EFE, Noelia Castillo Ramos sufría una paraplejia en el 74% de su cuerpo que le ocasionó dolorosas secuelas y problemas de movilidad con los que debió convivir desde el 2022; por eso, llegó a instancias legales para obtener una muerte digna a pesar de que su familia siempre estuvo en contra de eso.

