Ordenan evacuar base militar de Estados Unidos en Qatar tras declaraciones de Irán

Parte del personal en una base militar estadounidense en Qatar ha recibido órdenes de evacuar este miércoles, reveló un funcionario de Estados Unidos.

La decisión se tomó luego que un alto funcionario en Irán mencionó un bombardeo iraní en bases militares estadounidenses de la región si recibía un ataque.

El funcionario, que habló este miércoles bajo condición de anonimato para discutir planes sensibles, describió la medida en la base como una precaución. No quiso dar más detalles sobre la medida, incluyendo si la evacuación era opcional o obligatoria, si afectaba militares o civiles o el número de personas aconsejadas a salir, citando la necesidad de seguridad operativa.

En respuesta, Qatar dijo este miércoles que tales medidas se estaban "llevando a cabo en respuesta a las tensiones regionales actuales".

"La oficina de prensa reafirma que el Estado de Qatar continúa implementando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y protección de sus ciudadanos y residentes como una prioridad principal, incluidas acciones relacionadas con la protección de infraestructura crítica e instalaciones militares", indicó la oficina de prensa de Qatar en X.

Esto ocurre mientras continúan las protestas antigubernamentales en la cercana Irán y el presidente Donald Trump, ha dicho que está dispuesto a realizar acciones militares en el país para apoyar a los manifestantes.

La base, que alberga a miles de militares norteamericanos, fue atacada por Irán en junio en represalia por los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares.

Ali Shamkhani, asesor del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, escribió en la plataforma social X: "El presidente de #EstadosUnidos, que habla repetidamente sobre la agresión inútil contra las instalaciones nucleares de #Irán, haría bien en mencionar también la destrucción de la base estadounidense en #Al-Udeid por misiles iraníes".

