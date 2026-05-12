Trump asegura que Estados Unidos liberará a los presos políticos que quedan en Venezuela

Durante un encuentro con la prensa previo al inicio de su viaje oficial a China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el trabajo de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez, y señaló que su Administración será la encargada de asegurarse de que todos los presos políticos que se mantienen en los reclusorios de Venezuela sean liberados.

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Tras ser cuestionado por los cientos de encarcelados por motivos políticos en el país que no se han beneficiado de la ley de amnistía, la cual el Ejecutivo de Rodríguez dio por concluida el pasado 24 de abril, el líder republicano indicó que su Gobierno pondrá en libertad a los faltantes.

"Vamos a sacarlos a todos. Y te diré algo: Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está eufórico con lo que ha pasado. No pueden creerlo. Están bailando en las calles", aseguró el mandatario.

"Como saben, tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes compañías (petroleras) entrando (al país caribeño). Y Venezuela ahora está generando más dinero del que han generado en los últimos 25 años", dijo Trump.

Luego agregó: "Nosotros, como saben, permitimos que liberaran a muchos (presos políticos) y ellos han dejado en libertad a muchos de los presos políticos".

Crecen críticas a la Casa Blanca por la situación política y electoral en Venezuela

Aunque el chavismo comenzó a liberar presos por cuestiones políticas en diciembre, la ley de amnistía fue aprobada en febrero por la Asamblea Nacional , casi dos meses después de la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por Washington, que ha dado el visto bueno para que Rodríguez ocupe de momento el poder.

Algunos frentes han criticado que la Casa Blanca no esté presionando a Caracas para liberar a los cientos de personas que, según organizaciones de derechos humanos, aún permanecen en cárceles venezolanas , ni para acelerar el proceso de convocatoria de elecciones en el país caribeño.

Tras el derrocamiento de Maduro, el Gobierno de Trump ha establecido un plan de tres fases -estabilización, reconstrucción y transición- para normalizar el panorama económico y democrático en Venezuela, y funcionarios del Departamento de Estado han asegurado que la primera de esas fases se da ya por terminada.

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Mientras las fuerzas contrarias al chavismo reclaman la pronta celebración de comicios, Trump volvió a bromear este lunes asegurando que está pensando "seriamente" convertir al país en el estado número 51 de Estados Unidos.

Esta afirmación es una posibilidad que tanto la propia Rodríguez como la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, han descartado por completo, al subrayar que Venezuela es un país soberano.

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