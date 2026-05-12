El café quizá lo sirva una mano humana, pero detrás del mostrador, algo mucho menos tradicional toma las decisiones en una cafetería experimental de Estocolmo... ¡una inteligencia artificial (IA)!

La startup Andon Labs, con sede en San Francisco, ha puesto a un agente de inteligencia artificial apodado "Mona" al mando del homónimo Andon Café en la capital sueca . Aunque los baristas humanos siguen preparando el café y entregando los pedidos, el agente de IA, impulsado por Gemini de Google, supervisa casi todos los demás aspectos del negocio, desde la contratación del personal hasta la gestión del inventario.

Problemas en el paraíso: ¡"Mona" aún no puede generar ganancias!

No se sabe cuánto durará el experimento, pero el agente de IA parece tener dificultades para generar ganancias en el competitivo negocio cafetero de Estocolmo. La cafetería ha realizado más de cinco mil 700 dólares en ventas desde que abrió a mediados de abril, pero de su presupuesto original, de más de 21 mil dólares, quedan menos de cinco mil. Gran parte del dinero se gastó en costos únicos de instalación, y la esperanza es que con el tiempo se estabilice y empiece a generar ingresos.

A muchos clientes les ha resultado divertido visitar un negocio dirigido por IA. Los consumidores pueden tomar un teléfono dentro de la cafetería y hacerle preguntas al agente.

"Es agradable ver qué pasa si desafías el límite", comentó la clienta Kajsa Norin. "La bebida estaba buena".

Expertos alertan por riesgos éticos de tener una IA como jefa

Los expertos señalan las abundantes preocupaciones éticas , que van desde el papel de la tecnología en el futuro de la humanidad hasta la realización de entrevistas de trabajo y la evaluación del desempeño de los empleados.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Emrah Karakaya, profesor asociado de economía industrial del Real Instituto de Tecnología KTH de Estocolmo, comparó el experimento con "abrir la caja de Pandora" y advirtió que poner a la IA al mando puede causar muchos problemas . ¿Qué podría pasar, planteó, si un cliente sufre una intoxicación alimentaria? ¿Quién tiene la culpa?

"Si no tienes la infraestructura organizacional necesaria a su alrededor, y si pasas por alto estos errores, puede causar daño a las personas, a la sociedad, al medio ambiente, a los negocios", afirmó Karakaya. "La pregunta es: ¿nos importa este impacto negativo?"

¿Qué es Andon Labs, la startup detrás de la IA "Mona"?

Fundada en 2023, Andon Labs es una startup de investigación y seguridad de IA que asegura centrarse en "poner a prueba bajo estrés" a los agentes de IA en el mundo real dándoles "herramientas reales y dinero real".

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Ha trabajado con OpenAI, creadora de ChatGPT, Anthropic, responsable de Claude, Google DeepMind, y xAI, de Elon Musk, y la empresa afirma que ya se prepara para un futuro en el que "las organizaciones sean gestionadas de forma autónoma por la IA".

La cafetería sueca se presenta como un "experimento controlado" para explorar cómo podría desplegarse la IA en el futuro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

JM