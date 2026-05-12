Durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, el director financiero interino del Pentágono, Jules Hurst III, señaló que el gasto de la Administración de Donald Trump en la guerra con Irán se mantiene en constante revisión, pues tan solo en dos semanas la cifra total subió a 29 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de 4 mil millones respecto a los 25 mil millones de dólares que se habían anunciado anteriormente.

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El pasado 29 de abril, el Pentágono había fijado la cifra total del costo de la guerra en contra de la República Islámica en 25 mil millones; sin embargo, este martes anunciaron un aumento de 4 mil millones de dólares sin incluir el costo de todas las reparaciones en las instalaciones estadounidenses dañadas por las fuerzas iraníes, según señaló más tarde el funcionario en el Senado.

Esto quiere decir que, una vez que sean valoradas las zonas dañadas, el costo de la guerra para Estados Unidos aumentará.

La comparecencia en el Capitolio se produce el mismo día que se ha conocido que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos aumentó en abril hasta el 3,8 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023 y ligeramente por encima de los pronósticos del mercado , que ya preveían el encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Guerra con Irán eleva la presión económica sobre Estados Unidos

En ese contexto económico, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, testifica este martes en la Cámara de Representantes y en el Senado sobre la solicitud de presupuesto de 1,5 billones de dólares para el Pentágono para el próximo año , que no incluye la parte separada destinada a cubrir el coste de la guerra que el Congreso lleva semanas esperando.

Tanto demócratas como republicanos exigen al Pentágono que envíe la solicitud de inmediato para poder controlar desde el poder legislativo la evolución de la intervención militar que no ha sido autorizada por el Capitolio.

"El Congreso necesita saber cuánto dinero se requiere para financiar las actividades operacionales, el mantenimiento de los buques desplegados, el reabastecimiento de municiones y equipos perdidos, los costos de combustible y las reparaciones de las instalaciones estadounidenses en la región", afirmó la congresista demócrata Betty McCollum.

Sin embargo, la entrega detallada del presupuesto no llega y Hegseth no aclaró en su comparecencia cuando se produciría ya que aseguró que presentarían al Congreso lo que consideren "necesario".

Donald Trump endurece postura frente a Irán mientras se debilita el alto al fuego en Medio Oriente

La intervención en el Capitolio se produce cuando el alto el fuego se encuentra en su momento más débil después de que el propio presidente Trump, calificara de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, de la que se desconocen los detalles.

Trump dijo este martes que no tiene prisa en cerrar un acuerdo de paz con Irán que no cumpla con los objetivos de la guerra lanzada por su país e Israel ya que el bloqueo naval a las costas y puertos iraníes les da ventaja en el diálogo.

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