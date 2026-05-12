Trump viaja a China para reunirse con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este martes de Washington con destino a Pekín para sostener una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping , en medio de un contexto internacional marcado por el conflicto en Irán.

El mandatario republicano despegó a bordo del avión presidencial Air Force One desde la base aérea Andrews, ubicada en las afueras de Washington, poco después de las 14:36 horas de la costa este estadounidense (18:36 GMT).

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El Air Force One hará una parada en la ciudad de Anchorage, en Alaska, para repostar combustible este martes por la noche y proseguirá el vuelo hacia la capital china, donde está previsto que aterrice a las 19.45 hora local del miércoles (11.45 GMT).

Trump tiene previsto reunirse con Xi el jueves y el viernes. Su agenda incluye además una visita al Templo del Cielo, una cena de Estado y su partida el viernes.

Visita de Trump a China; la primera en más de ocho años

La visita de Trump a China, la primera en más de ocho años, estaba prevista para el pasado marzo, pero se aplazó debido a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

El líder estadounidense ha solicitado a China, el mayor comprador de petróleo iraní, que convenza a Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos que Irán bloqueó tras el inicio de la ofensiva estadounidense.

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Al salir de la Casa Blanca, el mandatario explicó a la prensa que mantendrá una "larga conversación" con Xi sobre Irán, aunque restó importancia a la necesidad de ayuda de Pekín.

Trump explicó el lunes también que abordará con Xi el apoyo histórico de Washington a Taiwán y el suministro de armamento para la isla, que Pekín considera una provincia rebelde y que no descarta ocupar militarmente.

"Al presidente Xi no le gusta que lo hagamos (enviar armas a Taiwán) y lo discutiremos", dijo.

La última vez que se reunieron Trump y Xi fue en octubre del año pasado, en Corea del Sur, y sirvió para aliviar la guerra comercial entre ambas superpotencias, con la reducción de algunos aranceles y el levantamiento de varias restricciones.

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NA