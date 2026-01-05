Trump asegura que Delcy Rodríguez está 'cooperando' con EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, en una entrevista telefónica con NBC News, que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaría “colaborando” con las autoridades estadounidenses.

“Mi impresión es que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que Rodríguez ama a su país y quiere que sobreviva”, señaló Trump, refiriéndose a quien se desempeñaba como vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de ser detenida el 3 de enero por fuerzas de Estados Unidos.

El mandatario precisó que desde Washington no hubo contacto previo con Rodríguez antes de la operación militar en la que fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas, acción que incluyó bombardeos en distintos puntos del territorio venezolano.

Este lunes, Rodríguez asumió formalmente como presidenta encargada de Venezuela, jurando el cargo ante su hermano Jorge Rodríguez, dirigente chavista y presidente de la Asamblea Nacional, que inició ese mismo día un nuevo periodo legislativo con mayoría oficialista.

Durante la ceremonia, Rodríguez declaró: “Llego con dolor por el sufrimiento infligido al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, y sostuvo que Maduro y Flores se encuentran “secuestrados” en Estados Unidos.

La Administración Trump ya había identificado a Rodríguez como su principal interlocutora en Caracas incluso antes de su juramentación, por encima de figuras opositoras como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia, candidato presidencial en las controvertidas elecciones de 2024 y a quien la oposición considera presidente electo.

Tanto Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, han advertido a Rodríguez que enfrentará consecuencias “mucho más graves” que las aplicadas a Maduro si no acata las directrices de Washington. Asimismo, el presidente estadounidense le exigió “acceso total” al petróleo venezolano y a otros recursos e infraestructuras estratégicas del país.

En paralelo, Maduro y Cilia Flores comparecieron este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la audiencia inicial del proceso judicial en su contra por cargos de narcotráfico, conspiración y corrupción, de los cuales se declararon no culpables.

SV