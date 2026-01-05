Posponen audiencia de Ovidio Guzmán en Chicago; será en julio

La audiencia de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, en una corte federal de Chicago fue pospuesta. Inicialmente prevista para el 9 de enero, ahora se celebrará el 10 de julio a las 10:30 de la mañana, hora local.

El propósito de la diligencia es fijar la fecha de sentencia, luego de que Guzmán se declarara culpable tras alcanzar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos.

Como parte de dicho acuerdo, Ovidio Guzmán, identificado como uno de los “Chapitos”, aceptó proporcionar información completa y veraz, así como testificar en procesos penales, civiles o administrativos cuando las fiscalías federales estadounidenses lo requieran.

El acusado también se comprometió a cooperar plenamente con las fiscalías de los distritos Norte de Illinois, Sur de California y Sur de Nueva York, así como con la Sección de Narcóticos del Departamento de Justicia, además de pagar 80 millones de dólares que, según las autoridades, provienen de actividades delictivas.

El gobierno estadounidense acusa a Ovidio y a sus hermanos de fortalecer el control del Cártel de Sinaloa mediante la importación de grandes cantidades de drogas y precursores químicos desde Centro y Sudamérica, utilizando múltiples vías de transporte aéreo, marítimo y terrestre. En el marco del acuerdo, se prevé que Guzmán evite una condena de cadena perpetua.

SV