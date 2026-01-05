María Corina Machado asegura que, junto a Trump, convertirá a Venezuela en el Hub energético de las Américas

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó que una eventual Venezuela libre se convertiría en un aliado estratégico de Estados Unidos en materia de seguridad, energía y estabilidad regional, durante una entrevista concedida este lunes al presentador Sean Hannity en la cadena Fox News.

Machado sostuvo que el primer eje de su proyecto político es el desmantelamiento de las estructuras criminales que, aseguró, operan desde Venezuela y afectan tanto a la región como al territorio estadounidense. “Una Venezuela libre significa, en primer lugar, un aliado en materia de seguridad, desmantelando el centro criminal de las Américas y convirtiéndolo en un escudo de seguridad”, afirmó.

En un segundo punto, la líder opositora planteó la reconstrucción económica del país a partir de su potencial energético. Señaló que su propuesta contempla convertir a Venezuela en “el centro energético de las Américas”, mediante la implantación del estado de derecho, la apertura de mercados y garantías plenas para la inversión extranjera. “Daremos seguridad a la inversión extranjera”, subrayó durante la conversación.

Machado también destacó el componente social de su planteamiento, al asegurar que un cambio político permitiría el retorno de millones de venezolanos que han abandonado el país en los últimos años. “Traeremos de regreso a casa a millones de venezolanos que se han visto obligados a huir de nuestro país para construir una nación fuerte, naciones prósperas y una sociedad abierta”, señaló.

Finalmente, la opositora afirmó que su objetivo es dejar atrás lo que calificó como la destrucción causada por el régimen socialista y criminal, y posicionar a Venezuela como “el principal aliado de Estados Unidos en Latinoamérica”, con un modelo democrático, abierto y orientado a la cooperación regional.

La entrevista se produce en un contexto de alta tensión política para Venezuela y forma parte de una ofensiva internacional de la oposición para reforzar apoyos externos a una transición democrática en el país sudamericano.

CT