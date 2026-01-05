Trump dice que Rubio, Hegseth y Stephen Miller estarán a cargo de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este lunes que el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el asesor en seguridad y migración, Stephen Miller, encabezarán la coordinación de la transición en Venezuela, y sostuvo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está mostrando disposición a colaborar.

En declaraciones a NBC News, Trump señaló que su vicepresidente, JD Vance, también forma parte del equipo encargado del tema venezolano, aunque su participación ha sido discreta desde la operación militar del sábado que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Al ser cuestionado sobre quién tomará las decisiones clave, el mandatario indicó que él tendrá la determinación final, aunque subrayó que se trata de un esfuerzo colectivo con especialistas en distintas áreas.

The Washington Post informó el domingo por la noche que la Casa Blanca evalúa otorgar a Miller —impulsor de la política antiinmigrante de la administración Trump— un papel de mayor relevancia en la gestión del caso venezolano. Por su parte, Rubio explicó que la transición será dirigida desde el ámbito de las políticas públicas y que implicará a todo el aparato de seguridad nacional.

Trump reiteró que Estados Unidos está a cargo de Venezuela y advirtió a Rodríguez —quien pasó de ser vicepresidenta de Maduro a presidenta interina— que enfrentará consecuencias más severas si no “hace lo correcto”. En la misma entrevista, el presidente descartó a la opositora María Corina Machado como interlocutora válida y expresó satisfacción con la actitud inicial de Rodríguez, al afirmar que percibe cooperación y un interés genuino por la supervivencia del país.

