Trump aplaude a su fiscal general por respaldarlo en audiencia sobre el caso Epstein

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este jueves y elogió el actuar de la fiscal general, Pam Bondi, durante la audiencia ante el Congreso, en la que enfrentó de manera agresiva las críticas sobre el manejo del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, donde también defendió al Mandatario republicano, quien en el pasado fue amigo del agresor.

A través de la red social Truth Social, el líder estadounidense aplaudió los esfuerzos de la fiscal por enfrentar los cuestionamientos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre su vínculo con el pederasta, quien falleció en prisión en 2019.

Te puede interesar: Cámara de Representantes frena aranceles de Trump a Canadá

“La fiscal general Pam Bondi, bajo intensa presión de los lunáticos radicales de izquierda que sufren delirio contra Trump, estuvo fantástica en la audiencia de ayer sobre la interminable saga de Jeffrey Epstein”, escribió Trump.

Durante el agrio intercambio, en el que Bondi fue presionada duramente por congresistas repúblicanos y demócratas, la fiscal general insistió en que Trump no tenía conocimiento de las acciones de su antiguo aliado y defendió el accionar de su oficina, que ha divulgado millones de documentos sobre el caso tras la aprobación de una ley de transparencia en el Congreso.

"No hay pruebas de que Donald Trump haya cometido ningún delito", reaccionó Bondi a las preguntas del demócrata Ted Lieu sobre si había niñas menores de edad en alguna fiesta a la que asistieron juntos el presidente y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Bondi respondió de manera directa a los señalamientos sobre el manejo del caso Epstein. EFE/ARCHIVO

En la sesión, Bondi también dedicó ataques personales contra legisladores como el republicano Thomas Massie, coautor de la ley que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a divulgar los archivos de Epstein y uno de los más beligerantes para que se conozca todo sobre el caso, al que llamó "político fracasado".

Massie arremetió contra la funcionaria por la divulgación involuntaria de las identidades de las víctimas por parte del DOJ y el "encumbrimiento" de la identidad de supuestos cómplices.

En Truth Social, Trump reiteró este jueves sus críticas contra el "perdedor y santurrón" Massie, quien según dijo, "hizo el ridículo ayer, luchando sin rumbo contra una agenda desesperada de odio y estupidez, como lo demuestra claramente su desplome en las cifras de aprobación de su trabajo en la Gran Mancomunidad de Kentucky".

También puedes leer: Trump recibe premio de la industria del carbón por su respaldo al sector energético

"A nadie le importó Epstein cuando estaba vivo; solo les importó cuando creyeron que podía causar daño político a un presidente muy popular que ha rescatado a nuestro país del borde de la extinción, ¡y muy rápido! De hecho, este intento de los demócratas de desviar la atención del tremendo éxito republicano está fracasando estrepitosamente", agregó Trump.

Una decena de víctimas de Epstein, que acudieron este miércoles al Capitolio, protagonizaron uno de los momentos más emotivos, cuando la demócrata Pramila Jayapal les pidió que levantaran la mano si aún no habían podido reunirse con el Departamento de Justicia de Trump y todas ellas lo hicieron, mientras Bondi les daba la espalda.

Trump expresó su respaldo a la fiscal general tras su participación en la audiencia. CAPTURA DE PANTALLA/TRUTH SOCIAL/@realDonaldTrump

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP