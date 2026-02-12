Terminan redadas migratorias en Minnesota con más de 4 mil arrestos

Tras detenciones masivas, protestas y dos muertes, la ofensiva contra la inmigración en Minnesota llegó a su fin, según informó el zar fronterizo Tom Homan.

La operación, que el Departamento de Seguridad Nacional calificó como "la mayor operación de control migratorio de la historia", ha sido un punto álgido en el debate sobre los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump, que se intensificó después de que Renee Good y Alex Pretti fueran asesinados por agentes federales en Minneapolis.

La operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas centrada en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul resultó en más de 4 mil arrestos, indicó Homan, calificándola de un éxito.

"El operativo está dejando a Minnesota más segura", apuntó. "Lo diré de nuevo, es menos un estado santuario para los delincuentes".

El anuncio marca una retirada significativa de una operación que se ha convertido en una gran distracción para el gobierno de Trump y ha sido más volátil que ofensivas anteriores en Chicago y Los Ángeles.

Pero el zar fronterizo de Trump prometió que continuarán las redadas migratorias en otras ciudades.

"El presidente Trump hizo una promesa de deportación masiva y eso es lo que este país va a tener", señaló Homan.

El gobernador demócrata Tim Walz sostuvo el martes que esperaba que la Operación Metro Surge, que comenzó en diciembre, terminara en "días, no semanas y meses", con base en sus conversaciones con altos funcionarios del gobierno de Trump.

Aunque el gobierno de Trump ha calificado a los detenidos como "peligrosos extranjeros ilegales criminales", también han sido detenidas muchas personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos de Estados Unidos.

Homan anunció la semana pasada que 700 agentes federales abandonarían Minnesota de inmediato, pero eso aún dejaba a más de 2 mil. En ese momento, citó un "aumento de la colaboración" por parte de agencias locales que hizo innecesaria la presencia de tantos agentes en Minnesota, incluida la ayuda de cárceles que retienen a reclusos deportables.

Homan aseguró el jueves que la reducción comenzó esta semana y continuará la próxima semana. Añadió que se quedará en Minnesota para supervisar la retirada.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo el martes que tuvo una "reunión positiva" con Homan el día previo y que conversaron sobre la posibilidad de una retirada adicional de agentes federales.

Homan asumió el control de la operación en Minnesota a finales de enero, después del segundo tiroteo mortal a manos de agentes federales de inmigración y en medio de un creciente rechazo político y preguntas sobre cómo se estaba llevando a cabo la operación.

"Estamos muy en modo de confiar pero verificar", expresó Walz el martes, y añadió que esperaba escuchar más del gobierno "en el próximo día o algo así" sobre el futuro de lo que, según dijo, ha sido una "ocupación" y una "campaña de represalias" contra el estado.

