Dos tiroteos dejan siete personas muertas en Florida

Dos tiroteos, que presuntamente estarían vinculados entre sí, dejaron siete personas fallecidas —entre ellas el supuesto agresor— en el sur de Florida, informó este jueves la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota.

De acuerdo con las autoridades, el asesinato de dos personas ocurrido el martes en una vivienda de Fort Lauderdale, al norte de Miami, podría guardar relación con un homicidio registrado ese mismo día en Sarasota, en la costa oeste del estado, donde murieron cinco personas.

"Sabemos que el sospechoso había estado en una relación romántica previa con una de las víctimas en Fort Lauderdale. La víctima tenía una conexión con las víctimas en Sarasota. El motivo del sospechoso para atacar a las víctimas se desconoce", indicó la Oficina del Alguacil del Condado de Sarasota.

Los oficiales de Sarasota respondieron el martes al mediodía al reporte de un hombre que recibió disparos en el vecindario de Amberlea, donde falleció tras intentos fallidos de primeros auxilios.

Los policías entraron después a la casa, donde descubrieron dos mujeres y dos hombres adultos muertos, entre los que está el presunto tirador, identificado como Russell Kot, de 51 años, de Fort Lauderdale y quien habría fallecido por heridas autoinflingidas.

Los agentes recibieron entonces una llamada de los detectives del Departamento de Policía de Fort Lauderdale para informales de que el sospechoso estaba relacionado presuntamente con un doble homicidio, tras encontrar ese martes los cuerpos de una mujer de 46 años y un joven de 18.

Las autoridades de ambas jurisdicciones indicaron que los crímenes ya no representan una amenaza para la comunidad al considerarlos un hecho aislado, pues el atacante murió.

