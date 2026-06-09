EU lanza ataques contra Irán tras derribo de helicóptero; así reaccionó Teherán

Estados Unidos lanzó este martes 09 de junio del 2026 una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

"Las fuerzas del Comando Central de EU (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán" a las 17:00 hora local de Washington (21:00 GMT) "en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EU", explicó en un comunicado.

El Centcom agregó que "la misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní", pero no detalló cuáles fueron los objetivos atacados.

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¿Cómo reaccionó Irán ante esta nueva oleada de ataques?

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó hoy que e l Ejército de la República Islámica responderá a cualquier "ataque o amenaza" , después de que EU bombardeara de nuevo el país como represalia por el derribo de un helicóptero por parte de las fuerzas de Teherán.

"Nuestras poderosas Fuerzas Armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta", publicó Araqchí en un mensaje de X.

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La declaración llega poco después de que EU lanzara nuevos ataques sobre suelo iraní en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El helicóptero que ha desatado esta nueva escalada de tensiones, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

JM