Tormenta Cristina amenaza El Salvador con lluvias extremas

La costa salvadoreña enfrentará los mayores efectos de la tormenta tropical Cristina, informó este martes el Gobierno de El Salvador, que además anticipó lluvias intensas durante el miércoles y jueves como consecuencia del desplazamiento del sistema.

"Es una tormenta tropical que viene desde el mar, por lo tanto las zonas más afectadas vas a ser las zonas costeras", indicó el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López.

Agregó que en estos momentos el país también está siendo influenciado indirectamente por la tormenta tropical Boris, que tocó tierra la madrugada de este martes en México, pero que ya se ha debilitado a baja presión remanente al oriente del estado de Guerrero (sur).

López explicó, en una rueda de prensa, que este fenómeno ha ocasionado cielos nublados y precipitaciones, lo que "se combinará con los efectos de Cristina", que se ubica a 80 kilómetros del Golfo de Fonseca —que comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua— y se mantiene con movimiento estacionario, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora.

Alerta Naranja

La dirección de Protección Civil de El Salvador declaró el lunes una alerta naranja (preparación) en todo el país como medida de prevención y este martes al menos cinco familias, habitantes de zonas cercanas a las playas del departamento de La Libertad (centro), fueron evacuadas por el incremento del oleaje debido al fenómeno de oleaje más alto y rápido.

Durante los temporales, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierras y las inundaciones a causa del desbordamiento de ríos.

La Dirección General de Protección Civil notificó las siguientes recomendaciones a la población salvadoreña:

Precaución al transitar por el territorio nacional y evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se generen durante las lluvias o tormentas, y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre.

Asegurar ventanas, techos y cualquier objeto susceptible a caer, debido a los vientos generados por las tormentas.

Se previene a la población que evite encaminar por campos descubiertos durante la presencia de lluvias, ya que por la naturaleza convectiva de las tormentas eléctricas podrían ser alcanzados por un rayo.

Preparar una mochila de emergencia con documentos, alimentos no perecederos, medicamento recetado; entre otros artículos de primera necesidad en caso sea necesario evacuar.

Estar atentos a la información oficial, emitida por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, y atender sus indicaciones.

Históricamente, en época lluviosa El Salvador se ha visto afectado por fenómenos meteorológicos que causan víctimas mortales, entre los más fuertes se encuentran el huracán Mitch (1998), que dejó unos 240 muertos, y las lluvias de noviembre de 2009 que causaron cerca de 200 fallecidos.

KR