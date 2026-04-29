Miércoles, 29 de Abril 2026

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Trump analiza posible reducción de tropas estadounidenses en Alemania

Alemania es el país europeo con mayor presencia militar estadounidense, con 40 mil soldados distribuidos en bases clave como Ramstein y Stuttgart

Por: EFE

Fotografía de archivo de una reunión de Donald Trump con el canciller alemán Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026. AP/ARCHIVO

Fotografía de archivo de una reunión de Donald Trump con el canciller alemán Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026. AP/ARCHIVO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles en redes sociales que está estudiando la posible reducción de tropas de su país en Alemania, un mensaje que llega después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que Irán ha "humillado" a su Administración durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

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"Estados Unidos está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania", indicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

El mandatario agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.

Estados Unidos mantiene aproximadamente 40 mil soldados en Alemania, lo que la convierte en el país europeo con mayor presencia militar estadounidense.

     

Estas fuerzas están distribuidas en varias bases clave como Ramstein y Stuttgart, que sirven como centros de mando, logística y operaciones.

Según el Ejército de EU en Europa y África (USAREUR-AF), este despliegue sostiene la capacidad de "disuasión y respuesta rápida" de la OTAN.

Disgusto de Trump por críticas de Merz

El canciller alemán, Friedrich Merz, criticó el lunes 27 de abril del 2026 la estrategia de Washington en el conflicto con Irán y aseguró que la Administración estadounidense ha sido "humillada" durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

     

Merz sostuvo además que Estados Unidos carece de una estrategia coherente de salida y advirtió de que Teherán ha sabido aprovechar las debilidades diplomáticas occidentales en el proceso.

En respuesta a esas declaraciones, Trump rechazó las críticas y acusó al líder alemán de "subestimar" la presión militar y diplomática de Washington sobre Irán.

Trump insistió en que su Gobierno mantiene una postura firme frente a Teherán y defendió que cualquier cuestionamiento europeo ignora los avances logrados en materia de seguridad y contención del programa nuclear iraní.

JM

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