Anant Ambani: busca salvar los 80 hipopótamos de Colombia, los quiere en su reserva natural

Cuando Colombia ya había autorizado sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar, apareció una inesperada oferta desde India: un heredero multimillonario quiere llevárselos. La propuesta reabre el debate global entre conservación, costo público y bienestar animal.

Millonario de India busca salvar a hipopótamos de Pablo Escobar: ofrece llevarse 80 animales de Colombia; la crisis por los hipopótamos introducidos por Pablo Escobar en Colombia sumó un nuevo capítulo internacional.

Anant Ambani, heredero del conglomerado Reliance Industries e hijo del hombre más rico de Asia, ofreció trasladar 80 ejemplares al centro de rescate animal Vantara, ubicado en Gujarat, India. La propuesta surge después de que el Gobierno de Colombia autorizara la eutanasia de parte de la población para contener el crecimiento de esta especie invasora, considerada una amenaza ecológica en las riberas del río Magdalena.

El anuncio ha generado atención mundial porque plantea una alternativa que hasta ahora parecía cerrada: reubicar animales que ningún país había aceptado recibir.

¿Qué propuso Anant Ambani y por qué ahora?

En un comunicado difundido este martes, Ambani aseguró que los animales “no eligieron dónde nacieron” ni las circunstancias que enfrentan actualmente. El empresario sostuvo que, si existe la posibilidad de aplicar una solución segura y humana, existe también la responsabilidad de intentarlo. Su ofrecimiento consiste en trasladar a los hipopótamos al centro de conservación Vantara, un complejo dedicado al rescate y cuidado de fauna silvestre donde ya viven:

Primates

Grandes felinos

Elefantes

Otras especies rescatadas

Ambani afirmó que el lugar cuenta con experiencia, infraestructura y capacidad para apoyar el proceso bajo las condiciones que imponga Colombia.

El origen del problema: los hipopótamos de Pablo Escobar

La historia comenzó en la década de los ochenta, cuando Pablo Escobar llevó cuatro hipopótamos a su hacienda como parte de una colección privada de animales exóticos. Tras la caída del narcotraficante, los ejemplares quedaron en libertad y comenzaron a reproducirse en el ecosistema colombiano.

Décadas después, la cifra ronda los 200 hipopótamos salvajes, especialmente en zonas cercanas al río Magdalena, en el centro del país. Lo que inició como una curiosidad terminó convertido en un desafío ambiental, científico y político.

¿Por qué Colombia aprobó sacrificarlos?

A mediados de abril, el Ministerio de Ambiente de Colombia anunció la eutanasia de 80 ejemplares como parte de una estrategia de control poblacional. Según estimaciones oficiales, sin medidas contundentes la población podría alcanzar mil hipopótamos para 2035.

El gobierno sostiene que las alternativas no letales (como la reubicación o la esterilización masiva) han sido insuficientes, poco viables o demasiado costosas desde el punto de vista logístico y financiero. La decisión llegó, además, después de que ningún país hubiera aceptado recibir a los animales, según declaró la entonces ministra de Ambiente, Irene Vélez.

Riesgo ambiental y seguridad para comunidades

Expertos colombianos y autoridades ambientales advierten que la presencia de hipopótamos altera ecosistemas acuáticos y amenaza especies nativas. Uno de los animales señalados como vulnerable es el manatí, afectado por los cambios que provoca una especie invasora de gran tamaño en humedales y cuerpos de agua.

Además, los hipopótamos son considerados animales:

Territoriales

Impredecibles

De comportamiento agresivo

Potencialmente peligrosos para personas

Un informe del Instituto Humboldt de 2022 alertó también sobre riesgos para comunidades ribereñas. El anuncio de Ambani cambia el escenario porque presenta una salida que combina bienestar animal con control poblacional. “La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas”, afirmó el empresario, quien defendió que con ciencia y planeación es posible proteger comunidades, ecosistemas y vidas animales al mismo tiempo.

Sin embargo, el traslado de 80 hipopótamos implicaría enormes desafíos:

Captura segura de animales salvajes

Transporte internacional especializado

Permisos sanitarios y ambientales

Costos millonarios

Coordinación entre gobiernos

Nada de eso ha sido confirmado todavía por las autoridades colombianas.

¿Qué sigue ahora?

Por el momento, la propuesta de Anant Ambani coloca una nueva opción sobre la mesa, pero no sustituye automáticamente la decisión oficial de Colombia. Será el gobierno colombiano quien determine si analiza formalmente el ofrecimiento, si mantiene la eutanasia aprobada o si combina distintas medidas de control.

Mientras tanto, el caso ya dejó de ser un asunto local para convertirse en un debate internacional sobre manejo de especies invasoras.

El caso mezcla tres temas que capturan atención mundial: legado del narcotráfico, crisis ambiental y poder económico global. Si Colombia acepta la propuesta de India, podría cambiar el destino de los famosos hipopótamos de Pablo Escobar y abrir un precedente para futuras especies invasoras.

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Con información de EFE

BB