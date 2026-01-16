Trump amenaza con subir aranceles a países que rechacen su plan sobre Groenlandia

Durante una mesa redonda sobre la atención médica rural, celebrada este viernes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que podría subir los aranceles a todos los países que no estén a favor de su plan de tomar Groenlandia, al asegurar que la isla es una pieza fundamental para los intereses del país.

“Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga”, declaró el Mandatario estadounidense.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento de reforzar su "seguridad nacional" y de evitar que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan "en absoluto" el objetivo de Trump de controlar Groenlandia , rica en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington , aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las "discrepancias" sobre el tema.

