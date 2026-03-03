Trump amenaza con romper relaciones comerciales con España por su postura ante Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes al Gobierno español con cortar toda relación comercial e imponer un embargo, tras la postura de España frente a la ofensiva contra Irán y su negativa a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para operaciones militares contra Teherán.

Durante un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán, Friedrich Merz, Trump afirmó que podría anular cualquier acuerdo comercial con España si no reconsidera su posición frente al conflicto armado. Además, criticó que sea el único país de la OTAN que no ha aumentado su presupuesto en defensa.

“Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a hacerlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España”, señaló el mandatario republicano.

El presidente añadió que “no quiere tener nada que ver” con España y calificó la relación como “terrible”.

“España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo”, aseguró.

Cuestionado sobre la posibilidad de imponer un embargo a España, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos “ha reafirmado la capacidad para implementar un embargo” por la vía ejecutiva.

Trump también criticó nuevamente que España sea el único país de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa en un 5% .

Preguntado al respecto, Merz dijo que está intentando "convencer" a España para que aumente el gasto en defensa hasta "el 3% o el 3,5%" de su PIB porque es el "único" socio de la OTAN que no se ha comprometido a hacerlo.

"España es la única que no está dispuesta a aceptarlo. Y estamos intentando convencerles de que esto forma parte de nuestra seguridad común y que todos debemos cumplir con estas cifras", declaró el canciller.

Estas declaraciones de Trump se producen después de que el Gobierno español se negara a permitir que sus bases, que son de su titularidad, aunque utilizadas por Estados Unidos, fueran empleadas para operaciones que no estén dentro de la Carta de Naciones Unidas.

Después de los primeros ataques a Teherán en el marco de la operación Furia Épica iniciada el sábado, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel en Irán al considerar que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil" .

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de trasladar sus aviones cisterna a otras bases, sabiendo que desde las españolas no iban a poder operar en apoyo de los ataques a Irán.

Robles ha negado con rotundidad que las bases de Morón de la Frontera y Rota estén prestando asistencia a Estados Unidos en sus operaciones en Irán y ha añadido que ello solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional.

