La guerra en Medio Oriente tendrá un efecto dominó en la economía global, incluso si se consolida el frágil alto al fuego anunciado esta semana, dijo el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, quien añadió que el daño será mucho mayor si el conflicto recrudece.Banga señaló que el crecimiento mundial podría reducirse entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales en un escenario base, con un fin temprano de la guerra, y algo más en los mercados emergentes.La inflación podría aumentar hasta 300 puntos básicos, con un impacto mucho mayor -de hasta 0.9 puntos porcentuales- si la guerra continúa, afirmó.“La pregunta es realmente: ¿esta paz actual y las negociaciones que van a tener lugar conducirán a una paz duradera y, posteriormente, a la reapertura del estrecho (de Ormuz)?”, reflexionó Banga.El conflicto, que ha dejado miles de muertos en todo Oriente Medio, ha disparado el precio del petróleo en un 50% al tiempo que ha interrumpido el suministro de crudo, gas, fertilizantes, helio y otros productos, así como el transporte aéreo.Banga señaló que el BM está en conversaciones con algunos países en desarrollo, incluidos pequeños Estados insulares sin recursos energéticos naturales, sobre la posibilidad de aprovechar fondos de programas existentes en el marco de “ventanas de respuesta a crisis”. CT