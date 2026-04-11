La guerra en Medio Oriente tendrá un efecto dominó en la economía global, incluso si se consolida el frágil alto al fuego anunciado esta semana, dijo el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, quien añadió que el daño será mucho mayor si el conflicto recrudece.

Banga señaló que el crecimiento mundial podría reducirse entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales en un escenario base, con un fin temprano de la guerra, y algo más en los mercados emergentes.

La inflación podría aumentar hasta 300 puntos básicos, con un impacto mucho mayor -de hasta 0.9 puntos porcentuales- si la guerra continúa, afirmó.

“La pregunta es realmente: ¿esta paz actual y las negociaciones que van a tener lugar conducirán a una paz duradera y, posteriormente, a la reapertura del estrecho (de Ormuz)?”, reflexionó Banga.

El conflicto, que ha dejado miles de muertos en todo Oriente Medio, ha disparado el precio del petróleo en un 50% al tiempo que ha interrumpido el suministro de crudo, gas, fertilizantes, helio y otros productos, así como el transporte aéreo.

Banga señaló que el BM está en conversaciones con algunos países en desarrollo, incluidos pequeños Estados insulares sin recursos energéticos naturales, sobre la posibilidad de aprovechar fondos de programas existentes en el marco de “ventanas de respuesta a crisis”.

Los obstáculos para la paz entre Washington y Teherán

Contradicciones sobre el texto pactado: A la violencia militar y los ultimátums se suma una grave fractura diplomática: las partes defienden interpretaciones completamente opuestas sobre el documento base del acuerdo, incluso sobre si el documento es el de 10 puntos entregado por Irán y anunciado por Pakistán como el de inicio de las negociaciones o el de 15 puntos que Trump hizo llegar a Teherán hace días y que Irán rechazó públicamente.

A la violencia militar y los ultimátums se suma una grave fractura diplomática: las partes defienden interpretaciones completamente opuestas sobre el documento base del acuerdo, incluso sobre si el documento es el de 10 puntos entregado por Irán y anunciado por Pakistán como el de inicio de las negociaciones o el de 15 puntos que Trump hizo llegar a Teherán hace días y que Irán rechazó públicamente. La exclusión del Líbano del alto el fuego: Es el principal punto de fricción sobre el terreno. Mientras Islamabad y Teherán aseguran que el alto el fuego de 14 días ampara al Líbano, Israel mantiene su ofensiva contra Hezbolá con cientos de muertos, incluso después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera al primer ministro Benjamín Netanyahu reducir las operaciones.

Es el principal punto de fricción sobre el terreno. Mientras Islamabad y Teherán aseguran que el alto el fuego de 14 días ampara al Líbano, Israel mantiene su ofensiva contra Hezbolá con cientos de muertos, incluso después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera al primer ministro Benjamín Netanyahu reducir las operaciones. Los activos iraníes congelados: Junto al frente libanés, Teherán ha introducido la exigencia de la liberación de los fondos iraníes bloqueados por Estados Unidos como la segunda condición previa aceptada para dar inicio a las negociaciones.

Junto al frente libanés, Teherán ha introducido la exigencia de la liberación de los fondos iraníes bloqueados por Estados Unidos como la segunda condición previa aceptada para dar inicio a las negociaciones. El bloqueo del estrecho de Ormuz: Pese a la tregua temporal acordada el miércoles, uno de los nudos del conflicto permanece intacto, porque el estrecho de Ormuz no se ha reabierto al libre tránsito comercial como recogía la propuesta de diez puntos anunciada por Pakistán. Irán afirma que sólo lo abrirá por esta vía, por donde circula el 20% del petróleo mundial y que es su principal carta de presión, cuando cesen los bombardeos sobre el Líbano.

Pese a la tregua temporal acordada el miércoles, uno de los nudos del conflicto permanece intacto, porque el estrecho de Ormuz no se ha reabierto al libre tránsito comercial como recogía la propuesta de diez puntos anunciada por Pakistán. Irán afirma que sólo lo abrirá por esta vía, por donde circula el 20% del petróleo mundial y que es su principal carta de presión, cuando cesen los bombardeos sobre el Líbano. La contraexigencia de Washington: Frente a las condiciones iraníes, la delegación de Estados Unidos, liderada por el vicepresidente JD Vance, ha sumado su propia exigencia de última hora a la agenda. Según informó el diario The Washington Post, EU pedirá la liberación de al menos seis ciudadanos estadounidenses bajo custodia iraní.

CT