Dirigentes de Líbano e Israel iniciarán conversaciones directas en Washington la próxima semana, en un intento por avanzar hacia una posible tregua, en medio de un contexto regional marcado por la incertidumbre y la violencia.

El anuncio se da mientras continúan los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el grupo Hezbolá, lo que pone en riesgo cualquier avance diplomático. Tan solo ayer, ataques israelíes en el Sur de Líbano dejaron al menos 13 elementos de seguridad muertos, en una nueva escalada del conflicto.

Las negociaciones, que serán mediadas por Estados Unidos, surgen tras un primer contacto directo entre representantes de ambos países. Sin embargo, existen posturas encontradas: Beirut insiste en que el diálogo debe realizarse bajo un alto el fuego, mientras que Israel no ha incluido una pausa en las hostilidades como condición previa.

En paralelo, las tensiones regionales se mantienen elevadas. Irán condicionó sus propias conversaciones con Washington a que cesen los ataques en territorio libanés, lo que añade presión al proceso diplomático. Además, el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz -una vía clave para el comercio mundial del petróleo- continúa impactando los mercados internacionales.

El conflicto ha dejado un saldo devastador. En Líbano, más de mil 900 personas han muerto y alrededor de un millón han sido desplazadas, mientras que los bombardeos recientes han afectado zonas densamente pobladas en Beirut. Equipos de rescate aún buscan sobrevivientes entre los escombros.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la situación sigue siendo frágil. Las diferencias entre las partes, sumadas a los intereses regionales, mantienen en vilo cualquier posibilidad de un acuerdo duradero. Las conversaciones en Washington representan, por ahora, una oportunidad clave para frenar la escalada.

CT