Trump advierte que atacará centrales eléctricas de Irán si no libera el estrecho de Ormuz

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una advertencia directa contra Irán al amenazar con atacar su infraestructura energética si no se cumplen sus exigencias en un corto plazo. En particular, el Mandatario condicionó cualquier acción a que la República Islámica permita la apertura total del estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio internacional de petróleo.

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"Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande", escribió el Mandatario en su red Truth Social.

La advertencia se produce en medio de un contexto de creciente tensión en la región, donde el estrecho de Ormuz juega un papel clave en la estabilidad energética global , al ser una de las principales rutas marítimas para el transporte de crudo.

Además, el mensaje de Trump se da luego de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaran que han logrado debilitar la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en esa zona, tras una serie de ataques realizados esta semana contra un arsenal subterráneo ubicado a lo largo de la costa iraní.

La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

El estrecho de Ormuz es el único paso marítimo entre el golfo Pérsico y el océano Índico y por él transita el 20 % de las exportaciones globales de crudo.

Desde el inicio de la guerra, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a Estados Unidos e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

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Trump ha instado a socios de la OTAN o aliados asiáticos como Corea del Sur o Japón , que dependen enormemente del crudo de la región, a prestar apoyo militar en el estrecho para asegurar la navegación por el mismo, pero por el momento ninguno se ha comprometido a enviar activos a la zona.

La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto.

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