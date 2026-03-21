Israel anuncia aumento de ofensiva militar contra Irán con apoyo de EU

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este sábado que su país, en coordinación con Estados Unidos, se prepara para intensificar de manera significativa los ataques contra la República Islámica de Irán durante la próxima semana, de acuerdo con un comunicado oficial difundido por su dependencia.

El funcionario adelantó que esta nueva fase implicará un aumento en la presión militar sobre objetivos estratégicos iraníes, como parte de una ofensiva conjunta que busca debilitar las capacidades del régimen y reforzar la posición de ambos países en la región ante la creciente tensión.

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"Esta semana, la intensidad de los ataques que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) y el Ejército de Estados Unidos contra el régimen terrorista iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente", dijo Katz en una reunión con altos cargos del estamento de seguridad.

Katz afirmó que la campaña liderada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "continuará".

"No pararemos hasta que todos los objetivos de la guerra sean alcanzados", sentenció.

Tel Aviv y Washington refuerzan su estrategia contra Irán

Israel se marca como objetivos en el conflicto desmantelar al régimen de los ayatolás, destruir las capacidades de misiles balísticos iraníes y poner fin al programa nuclear iran í. Desde el inicio de la escalada bélica, las autoridades israelíes han ajustado el orden de prioridad de estos objetivos.

"Estamos determinados a continuar liderando el ataque contra el régimen terrorista iraní, a decapitar a sus comandantes y frustrar sus capacidades estratégicas, hasta que todas las amenazas de seguridad para el Estado de Israel y los intereses de Estados Unidos en la región sean eliminados", continúa Katz en sus declaraciones.

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El ministro de Defensa israelí se pronunció en estos términos después de que Trump escribiera en su red social, Truth Social, que está considerando "reducir gradualmente" la presencia militar estadounidense en Oriente Medio, al asegurar que se encuentran "muy cerca" de alcanzar sus objetivos.

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