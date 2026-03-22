La planta de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán, fue alcanzada en un ataque aéreo el sábado, informó la agencia oficial de noticias iraní Mizan. No hubo fuga de radiación, indicó, mientras la guerra en Oriente Medio entraba en su cuarta semana.

Natanz, el principal sitio de enriquecimiento de Irán, fue alcanzado en la primera semana de la guerra y varios de sus edificios parecían dañados, según imágenes satelitales. La agencia de control nuclear de Naciones Unidas había dicho que no se esperaba “ninguna consecuencia radiológica” del primer incidente.

La planta, ubicada a casi 220 kilómetros al sureste de Teherán, había sido blanco de ataques aéreos israelíes en la guerra de 12 días del pasado junio entre Irán e Israel, y de Estados Unidos.

El incidente se produce un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que estaba considerando “reducir” las operaciones militares en Oriente Medio, aunque Washington está enviando tres buques de asalto anfibio más y unos 2 mil 500 marines adicionales a la región.

La publicación de Trump en redes sociales se produjo después de la amenaza iraní de atacar a sus enemigos en lugares de ocio y turísticos en todo el mundo y luego de otro día de bombardeos aéreos y ataques con drones y misiles que han sacudido la región.

En respuesta al ataque sobre territorio persa, un misil lanzado desde Irán impactó en Dimona, en el sur de Israel, ciudad donde se ubica una de las principales instalaciones nucleares israelíes, causando al menos dos heridos moderados, entre ellos un niño de diez años.

La guerra, que dura ya tres semanas, no ha dado señales de remitir. Israel indicó que Irán continuó lanzando misiles contra su territorio, mientras que Arabia Saudí reportó que derribó 20 drones en apenas un par de horas en la región oriental del país, donde hay importantes instalaciones petroleras.

Teherán condiciona el fin del conflicto

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que la condición para poner fin a la guerra en Oriente Medio pasa por el “cese inmediato de las agresiones” de Estados Unidos y de Israel, así como por garantías de que esos ataques no se repetirán en el futuro.

“La condición para poner fin a la guerra y al conflicto en la región es el cese inmediato de las agresiones de Estados Unidos y del régimen sionista, así como la garantía de que no se repitan en el futuro”, sostuvo Pezeshkian en una conversación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, según informó la agencia IRNA.

El mandatario iraní subrayó que Irán “no inició la guerra” y acusó a Estados Unidos e Israel de haber lanzado ataques “sin justificación ni base legal”, en medio de negociaciones nucleares, lo que, según dijo, ha causado la muerte de altos mandos militares y de civiles, y pidió el fin de lo que calificó como acciones “inhumanas e inmorales”.

Rechazó los argumentos esgrimidos por Washington para justificar la ofensiva militar, en particular la supuesta intención de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, y reiteró que es un programa con fines pacíficos.

