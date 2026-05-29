Tropas israelíes avanzan en Líbano; toman la aldea de Dibbine en medio de bombardeos

Tropas israelíes entraron en una aldea del sur del Líbano este viernes 29 de mayo del 2026, adentrándose más en el país mientras funcionarios militares libaneses e israelíes iniciaban conversaciones directas en el Pentágono sobre el mortífero conflicto.

La entrada de las tropas israelíes en la aldea de Dibbine, cerca de la localidad de Marjayoun, se produjo mientras ataques aéreos israelíes mataban al menos a seis personas. Cinco murieron en un bombardeo contra las aldeas de Deir Qanoun al Nahr y Abbasiyeh, mientras que un policía municipal murió en la aldea de Ebba, informó la prensa estatal.

En Washington, una delegación militar libanesa de seis miembros se reunía el viernes con funcionarios castrenses israelíes en las primeras conversaciones militares directas entre ambos países en décadas.

En un comunicado difundido la tarde del viernes, el Pentágono afirmó que las conversaciones fueron "productivas", pero no señaló ningún logro o avance. Indicó que las conversaciones "se centraron en construir marcos prácticos para la seguridad y la estabilidad regionales" y que los "resultados tangibles" de sus discusiones darán forma a las negociaciones con líderes políticos que el Departamento de Estado llevará a cabo la próxima semana.

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Las conversaciones entre altos funcionarios de Israel y Líbano se han venido realizando desde el mes pasado, pero se complican por el hecho de que el grupo político-paramiliar libanés Hezbollah no participa en las discusiones y se ha negado a aceptar sus resultados.

Una tregua nominal entró en vigor el 17 de abril. Un funcionario militar libanés dijo a The Associated Press el viernes que la delegación libanesa, encabezada por el jefe de operaciones del ejército, el general de brigada George Rizkallah, buscaría que fuera integral .

El funcionario añadió que la delegación libanesa solicitará la reactivación del comité que supervisa la aplicación de un cese al fuego anterior, negociado por Estados Unidos, que detuvo la guerra entre Israel y Hezbollah a finales de 2024.

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Otro funcionario libanés, que recibió información durante todo el día sobre las conversaciones en curso en el Pentágono, también señaló que la delegación buscaría la aplicación integral del alto el fuego y el cese de las hostilidades en curso.

Indicó que, tras la implementación, se celebrarán conversaciones en una fecha posterior sobre asuntos como el despliegue del ejército libanés a lo largo de la frontera y la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano.

Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios sobre las conversaciones en curso en Washington.

JM