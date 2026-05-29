Operativo de seguridad del FBI para Mundial 2026 en Miami está listo

Autoridades federales y locales de seguridad en Miami afirmaron este viernes que trabajarán de manera coordinada para garantizar una experiencia segura y fluida a los asistentes del Mundial de futbol 2026, cuya inauguración está prevista para el 11 de junio, en un contexto marcado por inquietudes sobre posibles operativos migratorios cerca de los estadios.

Durante una conferencia de prensa sobre los preparativos de seguridad para el torneo, el subdirector del FBI, Andrew Bailey, señaló que se espera la llegada de un gran número de visitantes internacionales y aseguró que las distintas agencias federales de seguridad colaborarán para facilitar su ingreso y estancia durante los encuentros.

Entre las principales amenazas, los agentes identificaron los drones, los ataques de lobos solitarios y la ciberdelincuencia como los prioritarios, y aseguraron estar trabajando para minimizar los riesgos.

"La prioridad número uno del FBI de Miami para la Copa Mundial de la FIFA 2026 es realmente sencilla: mantener un entorno seguro y protegido para los equipos, los aficionados y la comunidad del sur de Florida", afirmó el agente especial del FBI en Miami, Brett Skiles.

Miami es una de las 11 sedes en Estados Unidos del Mundial, que se celebra del 11 de junio al 19 de julio también en Canadá y México. La ciudad acogerá siete partidos, incluido el encuentro por el tercer y cuarto puesto el 18 de julio.

Cautela ante incidentes pasados y operativos migratorios

Las autoridades han aumentado las medidas de seguridad, ya que pretenden evitar que se vuelvan a repetir los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium, en donde cientos de aficionados sin entradas irrumpieron por la fuerza en el estadio durante la disputa del partido, dejando sin poder entrar a gente con boletos, y aumentando el riesgo de avalanchas humanas, lo que supuso un serio cuestionamiento a las autoridades locales.

Al respecto, Bailey aclaró que esa es una "lección aprendida" que les ayudará a evitar episodios similares, aunque insistió en que "todo evento de este tipo conlleva cierto nivel de riesgo".

Dos años después, Miami contará con dos focos principales durante el Mundial: el Hard Rock Stadium y el "Fan Festival", ubicado en el Bayfront Park, que acogerá todo tipo de eventos y actividades para los aficionados. Sin embargo, la alegría por el Mundial tendrá que convivir con los temores a los arrestos migratorios que han caracterizado a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Desde esa fecha, el gobierno ha multiplicado las redadas contra inmigrantes indocumentados, lo que ha elevado el miedo a que muchos aficionados opten por evitar acudir a los estadios.

KR