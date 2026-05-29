Trump concluye reunión sobre Irán en la Casa Blanca sin alcanzar una decisión final

La reunión encabezada este viernes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca, concluyó sin que se alcanzara una decisión definitiva sobre la situación en Irán, de acuerdo con información publicada por el diario The New York Times.

El encuentro, que tuvo lugar en la sala de crisis de la Casa Blanca y se extendió durante aproximadamente dos horas, tenía como objetivo analizar posibles medidas y definir una postura final frente al conflicto relacionado con Irán y los esfuerzos para poner fin a la guerra. Sin embargo, tras las conversaciones, no se logró concretar ningún acuerdo ni establecer una resolución oficial.

Aseguran que Trump no ha tomado una decisión sobre conflicto en Irán

Según un alto funcionario de la Administración estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato al medio neoyorquino , el mandatario todavía no ha tomado una determinación sobre los pasos a seguir ni sobre un eventual acuerdo diplomático o estratégico para intentar frenar la escalada del conflicto.

La falta de consenso al término de la reunión refleja la complejidad del escenario internacional y las diferencias que persisten dentro del círculo de seguridad y defensa del Gobierno estadounidense respecto al manejo de la crisis.

El Gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes, agrega el New York Times.

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Trump había anunciado que convocaba este viernes un encuentro en la Casa Blanca "para tomar una decisión final" sobre Irán.

En una publicación en la red Truth Social, Trump subrayó que la República Islámica debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz, que mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

La Casa Blanca anunció el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final de Trump, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.

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