El Director de la OMS pidió a la organización trabajar en conjunto con la comunidad local para lograr detener la propagación del virus.

Las autoridades han reportado 125 casos confirmados en el Congo, incluyendo 17 muertes confirmadas. Además, hay 906 casos sospechosos y 223 muertes sospechosas.

"Venir aquí es realmente mostrarle a la comunidad que no está sola", subrayó el director general de la OMS, a los reporteros en el aeropuerto en Kinshasa la noche del jueves.

El brote “puede detenerse”, dijo, pero es “muy complejo”. Tedros señaló que en la región hay diversos desafíos complejos que obstaculizan los esfuerzos, como el número de personas desplazadas por el conflicto armado en la región y la inseguridad alimentaria.

Los suministros de ayuda llegaron al corazón del brote esta semana, pero el personal médico continúa lidiando con la falta de equipo, la desconfianza entre la población y la presencia de grupos armados en la volátil región.

Asegura que la contención ha sido particularmente difícil porque es probable que la enfermedad se haya propagado durante semanas antes de que se identificara por primera vez el 15 de mayo.

Actualmente, el virus Bundibugyo, el tipo actual de ébola , no tiene tratamiento ni vacuna aprobados por las autoridades. Se sigue propagando cada vez con más fuerza, a pesar de los esfuerzos por parte de los centros de salud.

De acuerdo con Anaïs Legand, investigadora del programa de emergencias de la OMS, dijo que el hecho de que una persona en el Congo que contrajo el virus Bundibugyo se haya recuperado y haya sido dada de alta el miércoles es un "avance positivo", ya que es la única recuperación documentada de un paciente con ébola confirmado durante el brote actual.

Afirmó que la tasa promedio de letalidad del virus es de alrededor de 30 a 50%.

Por su parte, la Unión Europea (UE) llegó el jueves a Ituri, una de las provincias más afectadas por el brote del virus en el Congo, con ayuda médica y se espera que durante los siguientes ocho días pueda seguir llegando ayuda. Estados Unidos anunció ese mismo día una asignación de 80 millones de dólares en ayuda adicional, con lo que su compromiso total supera los 112 millones de dólares.

Avances en los centros de Salud del Congo

El ministro de Salud del Congo, Samuel Roger Kamba, dijo el jueves por la noche a los reporteros que ya se exploran más medicamentos "que puedan ayudar a salvar más vidas, porque... esta enfermedad inicialmente se presenta como cualquier otra enfermedad infecciosa que conocemos: mareos, dolor de cabeza, fiebre, vómitos y diarrea".

En el Hospital de Rwampara y el Hospital General de Bunia, la respuesta al virus parece ser más organizada que días pasados, con más personal, medidas de protección visibles y atención más puntual a los pacientes que siguen llegando las 24 horas, según un reportero de la AP en Bunia.

Jean Kaseya, jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África mencionó que para finales de año puedan tener una vacuna y un tratamiento listos.

Conflicos en la región obstaculizan la respuesta de salud

Los peligros que enfrentan los trabajadores de salud se han intensificado debido al enojo entre los ciudadanos frente a los estrictos protocolos médicos para manejar los cuerpos de las víctimas, que chocan con los ritos funerarios locales . Locales han lanzado al menos tres ataques contra centros de salud.

Los ataques en Ituri por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo rebelde aliado del grupo Estado Islámico, y de una coalición de milicias étnicas también han obstaculizado la respuesta.

Asimismo, se ha reportado la presencia de la enfermedad en las provincias congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, al sur de Ituri, donde el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, controla muchas ciudades clave , incluidas Goma y Bukavu. Los rebeldes han reportado dos casos.

Después de que Uganda cerró su frontera con el Congo, el jefe de la OMS dijo el jueves que está en contra de que países impongan prohibiciones de viaje. "Hay maneras de gestionar a los trabajadores y de gestionar los casos sin tener una prohibición de viaje fuerte y restrictiva" , expresó Tedros.

Por su parte el gobierno de Donald Trump anunció la semana pasada una prohibición temporal de entrada al país para personas sin pasaportes estadounidenses que hayan visitado el Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días. Un tribunal de Kenia suspendió el viernes un plan de Estados Unidos para alojar a estadounidenses expuestos al ébola en una instalación en Kenia en lugar de trasladarlos en avión a su país, tras una reacción en contra de trabajadores médicos y activistas.

Más de 230 empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) trabajan en la respuesta al ébola, incluidos evaluadores en cuatro aeropuertos estadounidenses y personal desplegado en el Congo y Uganda, informó la agencia el viernes.

Pero empleados actuales y anteriores dicen que muchos tienen preocupaciones de seguridad no atendidas, en particular sobre si el gobierno de Trump repatriaría al personal infectado.

"Si el gobierno de Estados Unidos se niega a repatriar al personal de salud que puedan contraer ébola, ello sería un abandono del deber de nuestro gobierno", dijo la Coalición Nacional de Salud Pública, un grupo de empleados actuales de CDC.

NG