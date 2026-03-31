NASA lista para el lanzamiento de Artemis II rumbo a la órbita lunar

A solo un día del despegue de la misión Artemis II, la NASA reportó que todo se encuentra preparado para una de sus operaciones más relevantes en décadas, cuyo objetivo es llevar a cuatro astronautas a la órbita lunar, algo que no ocurre desde 1972.

La cuenta regresiva inició oficialmente el lunes, y la agencia indicó que, en términos generales, no existen preocupaciones mayores respecto al desarrollo de la misión.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran situados en la plataforma de lanzamiento aguardando la hora del despegue, programado para el miércoles a las 18.24 hora local (22.24 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy (Florida, Estados Unidos).

La cuenta atrás de Artemis II se puso en marcha el lunes con un 80 % de probabilidad de buen tiempo, aunque la NASA identificó la posibilidad de fuertes vientos y un cielo cubierto de nubes como los principales riesgos.

Aunque el sur de Florida ha experimentado lluvias en los últimos días, las previsiones meteorológicas en Cabo Cañaveral, donde la NASA posee sus instalaciones en el estado, apenas contemplan un 20 % de probabilidad de precipitaciones el día del despegue.

En caso de que el despegue no se produzca mañana, la NASA tiene preparadas ventanas alternativas hasta el 6 de abril. Si se agotaran todas las oportunidades, la siguiente sería el 30 de abril.

Un viaje para ofrecer respuestas

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y el de la agencia espacial canadiense (CSA), Jeremy Hansen, son los protagonistas de esta misión, que aspira a convertirse en la primera que viaje a la órbita del satélite natural desde la Apolo 17, en 1972.

Los cuatro, que acumulan 661 días en el espacio, abandonaron su cuarentena el pasado viernes, y el fin de semana ofrecieron su última rueda de prensa antes del viaje a la Luna.

"Tenemos la oportunidad de responder la pregunta que podría ser la cuestión de nuestra vida, que es: ¿estamos solos? Cuando salimos y conocemos gente las personas preguntan todo el tiempo: ¿has visto evidencia de esto? ¿Qué podemos aprender? Y el hecho es que responder esta pregunta comienza en la Luna", dijo Koch, que se convertirá en la primera mujer en alcanzar la órbita lunar.

Artemis II tendrá una duración de "diez días" y se espera que sea la misión tripulada que más se aleje de la Tierra, superando los más de 400 mil kilómetros que alcanzó el Apolo 13. Gracias a ello, sus tripulantes verán la cara oculta de la Luna, algo que hizo por primera vez la misión Apolo 8 en 1968.

Además, la misión inaugurará una era de exploración más representativa, al incluir por primera vez en una misión lunar a una mujer, un astronauta afroamericano y un canadiense.

La ventana de abril es la tercera para su lanzamiento, después de que las de febrero y marzo fueran descartadas debido a una filtración de combustible detectada durante la prueba en frío y por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya se encontraba en la plataforma del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.

La tripulación de la misión Artemis II, el comandante Reid Wiseman; el piloto Victor Glover; la especialista de misión, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen. EFE/ B. Ingalls/ NASA

El inicio del salto a la Luna

Esta es la segunda misión de Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las siguientes, en las que astronautas volverán a pisar suelo lunar en 2028 y comenzarán el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural.

Originalmente, el programa también preveía la construcción de la estación orbital Gateway, pero el administrador de la NASA, Jared Isaacman, anunció la semana pasada que van a pausar este proyecto.

La agencia federal indicó que el objetivo será el despliegue lunar por fases, un ambicioso plan de 20 mil millones de dólares que prevé culminar con tres hábitats permanentes en la Luna, varios rovers, un reactor de fisión nuclear e instalaciones para procesar material lunar, obtener energía y materias primas para sostener una colonia permanente.

Las autoridades de Estados Unidos han reconocido abiertamente que compiten con China en una carrera espacial por llegar primero a la superficie lunar, mientras que Pekín se ha fijado como objetivo enviar astronautas a la Luna antes de 2030.

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