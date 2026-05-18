Un juez de EU bloquea los arrestos de ICE en tribunales de inmigración de Nueva York

Un juez federal en Nueva York prohibió este lunes en gran medida que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen detenciones dentro o en las inmediaciones de tribunales de inmigración en la ciudad, en una decisión que revierte fallos previos y cuestiona la base legal de la práctica.

El juez Kevin Castel emitió la orden este lunes en el distrito sur de Nueva York, al considerar que la política utilizada por el Gobierno federal para justificar los arrestos en tribunales se basaba en una interpretación errónea de directrices internas del Departamento de Seguridad Nacional.

La resolución supone un giro respecto a resoluciones anteriores del propio juez, que había permitido la continuidad de estas detenciones hasta que el Gobierno reconoció en marzo haber cometido un error al aplicar una guía administrativa de forma incorrecta.

La práctica había sido un componente central y controversial de la estrategia migratoria de la Administración Trump en la ciudad, con arrestos de migrantes que acudían a audiencias rutinarias, lo que generó denuncias de organizaciones civiles por el impacto disuasorio sobre la asistencia a los tribunales.

Los demandantes argumentaron que estas detenciones provocaban miedo entre los migrantes y podían afectar el acceso al debido proceso, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida como una herramienta necesaria para ejecutar órdenes de deportación.

MF