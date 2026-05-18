El ébola es una enfermedad viral grave y altamente infecciosa que ha causado algunos de los brotes de salud más mortales de las últimas décadas, principalmente en países de África.

Ahora que se confirmó un nuevo brote en el Congo que ha dejado más de 110 muertos, los ojos del mundo se volvieron a colocar en ese país mientras la OMS activó una alerta sanitaria por esta enfermedad, sobre todo en el tema de medicamentos, vacunas y hasta una posible cura para ella.

La enfermedad, conocida oficialmente como Enfermedad por el Virus del Ébola, puede provocar fiebre intensa, hemorragias y fallas orgánicas, además de tener una elevada tasa de mortalidad si no se detecta y atiende a tiempo... ¿pero qué se sabe del tratamiento?

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¿Cuál es la cura para el ébola?

De acuerdo con la OMS, el ébola no tiene cura que elimine el virus de forma instantánea, pero existen tratamientos y terapias aprobadas para aumentar las probabilidades de supervivencia.

Entre los tratamientos aprobados por la Organización Mundial de la Salud se encuentra el uso de los anticuerpos monoclonales Ansuvimab e Inmazeb que funcionan en algunos tipos del virus del Ébola, especialmente la cepa Zaire, una de las más mortales. Estos medicamentos ayudan al sistema inmunológico a combatir la infección.

Además, el organismo internacional señala que la atención médica temprana sigue siendo fundamental. La hidratación, el control del dolor, la nutrición y el tratamiento de otras infecciones pueden mejorar considerablemente la recuperación de los pacientes.

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Vacunas para el ébola

En cuanto a la prevención, existen dos vacunas aprobadas contra el ébola:

Ervebo, desarrollada por Merck.

Asquema Zabdeno y Mvabea, de Janssen Pharmaceutica.

La vacuna Ervebo es utilizada principalmente durante brotes para proteger a personas expuestas y al personal de salud.

Sin embargo, la OMS aclara que todavía no existen vacunas ni tratamientos autorizados para otras variantes del virus, como el ébola de Sudán, aunque continúan las investigaciones científicas para desarrollarlos.

¿Dónde inició el ébola?

La enfermedad fue identificada por primera vez en 1976, cerca del río Ébola, en la entonces Zaire, actual República Democrática del Congo, de donde tomó su nombre.

Desde entonces, distintos brotes han encendido las alertas de organismos internacionales de salud debido a su rápida propagación y gravedad.

YT

¿Cuáles son los síntomas del ébola y cómo se transmite?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus del ébola se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales o secreciones de personas infectadas, así como con objetos contaminados.

También puede contagiarse mediante contacto con animales salvajes infectados, como murciélagos frugívoros o primates.

Entre los síntomas iniciales se encuentran:

Fiebre

Cansancio extremo

Dolor muscular

Dolor de cabeza y de garganta

Conforme avanza la enfermedad, pueden aparecer vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, problemas renales y hepáticos, además de hemorragias internas y externas en algunos casos.

La tasa de mortalidad puede oscilar entre 25 y 90 por ciento, según el brote y las condiciones sanitarias.

La OMS subraya que el ébola no se transmite por el aire, el agua o los alimentos, sino únicamente por contacto físico estrecho con fluidos infectados. Por ello, el personal médico y quienes cuidan a pacientes enfermos forman parte de los grupos con mayor riesgo de contagio.

JM