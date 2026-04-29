Trump dice que salida de Emiratos Árabes de la OPEP podría bajar el precio del combustible

Después de confirmarse la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), tras casi 60 años de formar parte de lo que se considera el acuerdo petrolero más importante del mundo, este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la noticia le parece “estupenda”, pues considera que esto podría provocar que el costo de los hidrocarburos, disparado por la guerra en Irán, disminuya.

Te puede interesar: Alertan de impacto petrolero tras salida de EAU de la OPEP

Durante un encuentro con los medios en el Despacho Oval, el mandatario fue cuestionado sobre la decisión del país árabe de abandonar la alianza para priorizar sus intereses nacionales frente a la crisis internacional provocada por el cierre del estrecho de Ormuz.

Ante esto, el líder estadounidense, cuyo país no forma parte del acuerdo, destacó que considera que es una buena noticia, pues su salida podría impulsar una disminución en el precio de la gasolina.

"Creo que, en última instancia, es algo bueno para lograr que baje el precio de la gasolina, que baje el precio del petróleo, que baje todo", agregó el presidente estadounidense.

A esto se sumó que Trump advirtió que su Gobierno está "teniendo algunos problemas en la OPEP", aunque no ofreció muchos más detalles.

Salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero ha provocado una subida aguda de los precios del petróleo y la gasolina , después de que Teherán tomara represalias e interrumpiera el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20 % del tráfico de crudo mundial.

Emiratos anunció la víspera que se retirará de la OPEP a partir del próximo 1 de mayo, desvinculándose así de las decisiones colectivas sobre producción que toma el grupo.

El país basó su decisión en "los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo, derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".

También puedes leer: Trump asegura que Putin quiere intervenir en negociaciones con Irán

EAU se unió a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971 , desempeñando "un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fomento del diálogo entre los países productores", destacó la agencia oficial emiratí WAM.

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de la OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27.5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra en Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha afectado sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP