Operativos de ICE se han convertido en una política fascista de Donald Trump

Las redadas y operativos realizados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en Minnesota, conocidas como Operation Metro Surge, son una clara muestra de que el presidente Donald Trump comienza a adoptar una política fascista en contra de la población estadounidense y, a la par, pierde su papel como líder moral en el resto del mundo, advirtieron expertos.

Desde que iniciaron las redadas en el estado demócrata, en diciembre pasado, dos ciudadanos estadounidenses han sido asesinados en tiroteos por agentes federales, mientras que más de tres mil personas, presuntamente indocumentadas, y 150 manifestantes han sido detenidos, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).

Para Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey, las acciones de ICE han superado las redadas migratorias para convertirse en ataques contra la misma población estadounidense crítica de la administración de Trump. Advirtió que son una clara violación a los derechos humanos y recordó el asesinato más reciente a manos de agentes federales: un ciudadano estadounidense de 37 años fue baleado mientras se llevaba a cabo una manifestación en contra de los operativos. DHS señaló que el hombre estaba armado, sin embargo, en videos compartidos en redes sociales se aprecia que la víctima había sido sometida en el suelo y era golpeada por oficiales, cuando uno de ellos le disparó en al menos tres ocasiones.

“Entre el día de ayer y hoy ya comenzó a llegar equipo pesado de la Guardia Nacional a Minneapolis, es decir, ya no es solamente agentes de ICE. El último caso, bastante lamentable, que mataron a tiros los agentes de ICE. Prácticamente lo tenían detenido, sujetado. Le meten tres balazos. Es una muestra clarísima de estas posiciones fascistas del gobierno de Trump contra su propia gente”, expresó.

La muerte de este hombre, del cual no trascendió su nombre, se suma a la de Renee Good, ocurrida el pasado 7 de enero. Madre de tres hijos, la mujer de 37 años protestaba contra los operativos migratorios a bordo de su vehículo, cuando fue rodeada por agentes federales. En su intento por huir del lugar, uno de ellos le disparó en tres ocasiones, por lo que murió al instante.

Pese a las críticas y manifestaciones sociales en contra de ICE, la administración de Donald Trump ha movilizado tres mil agentes federales en Minnesota. DHS califica la operación como la más grande en la historia de la dependencia. Además, el presidente Trump ha amenazado con enviar al ejército estadounidense para reprimir las protestas.

González añadió que el Operation Metro Surge ocurre en el contexto de las elecciones intermedias que se celebrarán este año en Estados Unidos. Para Trump, existe la posibilidad de que los demócratas ganen el legislativo e impulsen un nuevo juicio político, por ello, para el académico el presidente estadounidense intensificará su discurso y narrativa antimigrante hasta “donde el año electoral lo permita”.

Por su parte, para Adriana Hernández, académica de la Universidad Panamericana, el magnate neoyorquino busca generar inestabilidad en los estados demócratas, como Minnesota y California, de cara a las elecciones intermedias. En este último, en Los Ángeles, agentes de ICE dispararon contra una persona migrante, presuntamente un criminal, según la versión oficial, el pasado 22 de enero. En tanto, durante un operativo en noviembre pasado arrestaron a 212 personas.

Además, tras los ataques contra ciudadanos estadounidenses y menores de edad, como la detención de Liam Ramos, de apenas cinco años, la experta advirtió que los hechos ponen en entredicho el liderazgo moral de Estados Unidos a nivel internacional. Agregó que alrededor 525 mil habitantes de Minnesota son migrantes, de los cuales 130 mil podrían ser indocumentados. Además, aproximadamente 360 mil personas, es decir una de cada 11, son hispanos, quienes podrían ser objeto de las redadas de ICE, indicó.

“Él (Donald Trump) necesita demostrar al mundo que no le tiembla la mano de cara a Europa y su intención de tener Groenlandia […]. Históricamente, en Estados Unidos, en las elecciones intermedias, el presidente en turno, el partido en el poder, pierde fuerza en el legislativo a razón de unos 25, 26 escaños. Veremos cómo se comporta esta vez, pero yo creo que sí es bastante peligroso, para él y su situación, sobre todo por el juicio pendiente del que se salvó precisamente por ser presidente” anotó.



