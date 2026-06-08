¿Cuántas horas deben dormir los perros según su edad?

Descubre cómo cambian las necesidades de descanso de tu mascota desde que es un cachorro hasta su etapa senior, y aprende a identificar si sus siestas diarias son un signo de buena salud o una alerta veterinaria.

El American Kennel Club (organización de registro de pedigrí de perros de raza pura en EU) advierte que los canes poseen un ciclo polifásico, lo que significa que no consolidan su descanso en un solo bloque nocturno como los humanos. Esta peculiaridad biológica, heredada de sus ancestros salvajes, explica por qué nuestras mascotas necesitan múltiples siestas diurnas. Respetar estos intervalos es vital para mantener su energía, consolidar su memoria y asegurar un estado de bienestar emocional constante en el hogar.

Durante estas pausas intermitentes, los perros experimentan un ciclo circadiano completamente distinto al nuestro, alcanzando la fase REM en ráfagas muy cortas de apenas cinco a veinte minutos. La Fédération Cynologique Internationale señala que esta alerta constante responde a un instinto de supervivencia básico. Por ello, al no lograr un sueño profundo prolongado, se ven obligados a sumar una mayor cantidad de horas totales de reposo diario.

¿Cuántas horas exige el desarrollo de un cachorro?

Los cachorros recién nacidos y hasta el primer año de vida exigen entre 18 y 20 horas diarias de sueño para garantizar un desarrollo cerebral y físico verdaderamente óptimo. En esta etapa temprana, el descanso profundo resulta innegociable, ya que durante estas horas de inactividad se liberan las hormonas de crecimiento. Interrumpir este proceso puede desencadenar problemas de aprendizaje, irritabilidad y deficiencias en su estructura ósea en formación.

El equilibrio del descanso durante la edad adulta

Para los perros adultos, que comprenden desde el primer hasta el séptimo año, la cuota de sueño disminuye a un rango de 12 a 14 horas diarias , dependiendo siempre de su nivel de actividad física. La reconocida veterinaria etóloga Rosana Álvarez explica que un can sano, inserto en un entorno familiar equilibrado, pasará aproximadamente la mitad de su jornada durmiendo. Las razas de trabajo, sin embargo, podrían requerir menos horas.

El retorno al reposo prolongado en la etapa senior

Cuando los perros superan la barrera de los siete años y entran oficialmente en su etapa senior, sus necesidades de descanso vuelven a aumentar de forma drástica, asemejándose a las de un cachorro. El desgaste articular natural y la evidente ralentización de su metabolismo provocan que requieran entre 14 y 18 horas de sueño. Este tiempo extra es fundamental para recuperarse de la fatiga y aliviar dolores musculares .

Para asegurar un descanso verdaderamente reparador y evitar trastornos de ansiedad por privación de sueño, los especialistas en comportamiento canino recomiendan implementar una lista de puntos clave en la rutina del hogar:

Establecer horarios: Mantener rutinas estrictas de paseos y alimentación diaria.

Mantener rutinas estrictas de paseos y alimentación diaria. Acondicionar el entorno: Proveer un espacio silencioso, oscuro y con temperatura agradable.

Proveer un espacio silencioso, oscuro y con temperatura agradable. Respetar el reposo: Evitar despertar al animal bruscamente durante sus siestas.

Evitar despertar al animal bruscamente durante sus siestas. Supervisión médica: Consultar al veterinario ante cambios drásticos en su letargo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

KR