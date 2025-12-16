La policía india confirmó este martes que Sajid Akram, identificado por las autoridades australianas como uno de los autores del atentado del domingo en la playa de Bondi en Sídney, es originario de la India y mantuvo un contacto limitado con el país tras emigrar a Australia.

En un comunicado difundido por los medios, las autoridades subrayaron que los familiares han manifestado no tener conocimiento de su mentalidad radical ni de las circunstancias que condujeron a su radicalización, y añadieron que ese proceso no guarda relación con influencias locales en la India.

“Los factores que llevaron a la radicalización de Sajid Akram y de su hijo Naveed parecen no tener ninguna conexión con la India ni con influencias locales en Telangana”.

Las autoridades indicaron además que, según la información facilitada por sus familiares, el ciudadano de origen indio mantuvo escaso contacto con su familia durante los últimos 27 años, después de emigrar a Australia.

"Visitó la India en seis ocasiones después de emigrar a Australia, principalmente por motivos familiares, como asuntos de propiedad y visitas a sus padres ancianos. Se entiende que no viajó a India ni siquiera en el momento del fallecimiento de su padre", añadió el comunicado.

El atentado fue perpetrado presuntamente por Sajid junto a su hijo, Naveed Akram, ciudadano australiano de 24 años, durante una celebración judía por el inicio de la festividad de Janucá, y causó la muerte de al menos 15 personas.

El padre murió abatido durante la operación policial, mientras que el hijo permaneció en estado de coma tras resultar herido hasta hace unas horas.

Las autoridades filipinas han informado de que ambos viajaron juntos a Filipinas el pasado noviembre, donde permanecieron varias semanas antes de regresar a Australia, un desplazamiento que forma parte de las líneas de investigación abiertas sobre el ataque.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

