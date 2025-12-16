El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que las propuestas negociadas con funcionarios de Estados Unidos sobre un acuerdo para poner fin a los casi cuatro años de invasión rusa a su país podrían finalizarse en cuestión de días, tras lo cual los enviados estadounidenses las presentarán al Kremlin antes de posibles reuniones adicionales en Estados Unidos el próximo fin de semana.

Un borrador del plan de paz tratado con Estados Unidos durante las conversaciones en Berlín el lunes es "muy viable", dijo Zelenski a los periodistas horas después de las discusiones. Sin embargo, advirtió que algunos temas clave, especialmente lo que sucede con el territorio ucraniano ocupado por las fuerzas invasoras rusas, siguen sin resolverse.

Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos parecen estar ganando impulso. Pero el presidente ruso, Vladímir Putin, podría resistirse a algunas de las propuestas elaboradas por funcionarios de Washington, Kiev y Europa Occidental, incluidas las garantías de seguridad para Ucrania en el período posterior a la guerra.

La propuesta de garantías de seguridad se basará en la ayuda occidental para mantener la fortaleza del ejército ucraniano, dijo un funcionario de una nación miembro de la OTAN, que declaró bajo condición de anonimato para hablar de asuntos delicados.

"Los europeos encabezarán una fuerza multinacional y multidominio para fortalecer esas tropas y proteger a Ucrania desde tierra, mar y aire, y Estados Unidos liderará un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego, con participación internacional", dijo el funcionario.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró el martes que Rusia quiere un acuerdo de paz integral, no una tregua temporal.

Si Ucrania busca "soluciones momentáneas e insostenibles, es poco probable que estemos dispuestos a participar", dijo Peskov.

"Queremos la paz, no queremos una tregua que le dé a Ucrania un respiro y se prepare para la continuación de la guerra", dijo a los periodistas. "Queremos detener esta guerra, lograr nuestros objetivos, asegurar nuestros intereses y garantizar la paz en Europa para el futuro".

Funcionarios estadounidenses dijeron el lunes que hay consenso de Ucrania y Europa sobre aproximadamente el 90% del plan de paz redactado por Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "creo que estamos más cerca ahora que nunca" de un acuerdo de paz.

Sin embargo, quedan muchos posibles obstáculos, especialmente el tema territorial.

Zelenski reiteró que Kiev descarta reconocer el control de Moscú sobre cualquier parte del Donbás, una región de importancia económica en el este de Ucrania compuesta por Luhansk y Donetsk. El ejército ruso no controla por completo ninguna de las dos.

"Los estadounidenses tratan de encontrar un punto de acuerdo", dijo Zelenski, antes de visitar Holanda el martes. "Proponen una 'zona económica libre' (en el Donbás). Y quiero recalcar una vez más: una 'zona económica libre' no significa bajo el control de la Federación Rusa".

Putin quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave que sus fuerzas han tomado, así como la península de Crimea, que Moscú se anexionó ilegalmente en 2014, sean reconocidas como territorio ruso.

Zelenski advirtió que si Putin rechaza los esfuerzos diplomáticos, Ucrania espera una mayor presión occidental sobre Moscú, incluidas sanciones más duras y apoyo militar adicional para la defensa, como sistemas de defensa antiaérea mejorados y armas de largo alcance.

Ucrania y Estados Unidos están preparando hasta cinco documentos relacionados con el marco de paz, varios de ellos centrados en la seguridad, dijo Zelenski.

Se mostró optimista sobre el progreso en las conversaciones de Berlín.

"En general, hubo una demostración de unidad", afirmó Zelenski. "Fue verdaderamente positivo en el sentido de que reflejó la unidad de Estados Unidos, Europa y Ucrania."

