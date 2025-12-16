La mañana de este martes un soldado apareció muerto en la residencia oficial del presidente de Argentina, Javier Milei, informó la Presidencia de aquel país en un comunicado, en el que detalló que, hasta el momento, se desconocen las causas del incidente.

El soldado, cuya identidad no se ha dado a conocer de manera oficial, pertenecía al cuerpo de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y la Justicia inició una investigación para esclarecer el suceso.

"En horas de la madrugada (...), personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio. Un efectivo del personal militar, que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida", expresa el comunicado.

Mantente informado: Sospechoso de perpetrar el atentado en Sídney despierta del coma

El fallecimiento del soldado, que según la prensa local tenía 21 años, fue confirmado en la madrugada de este martes por servicios de emergencia médica que ingresaron a la residencia de Milei.

Según la Vocería Presidencial, "la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida".

"Por disposición del juzgado federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis" , agregó el comunicado oficial.

La Presidencia argentina también aclaró que la información que pueda surgir sobre este suceso será comunicada exclusivamente por el juzgado federal de San Isidro, que encabeza Arroyo Salgado.

Poco después de darse a conocer el hecho, la Vocería Presidencial comunicó que Milei, en representación del Gobierno nacional, expresó condolencias con la familia del soldado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

