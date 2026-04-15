Guerra en Irán desata crisis de salud en África, advierte la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este miércoles 15 de abril que las restricciones derivadas de la guerra de Irán tendrán un impacto en los sistemas de salud de África, un continente dependiente de las importaciones para sus productos médicos.

"Aún no hemos llevado a cabo los análisis necesarios para determinar la magnitud del impacto en los sistemas de salud , pero podemos anticipar los desafíos que se avecinan y que ya están afectando", dijo en una rueda de prensa virtual Adelheid Onyango, directora de Sistemas y Servicios de Salud de la oficina regional para África de la OMS.

África depende de importaciones de productos médicos

"Mientras dependamos de productos importados -destacó-, habrá interferencias en las cadenas de suministro de dichos productos. Sabemos que los costes del combustible han aumentado y que muchas de nuestras estructuras (sanitarias) dependen de generadores para mantener la cadena del frío".

"No podemos cuantificar porque la situación está en constante evolución, pero, sin duda, los sistemas de salud no se librarán", concluyó.

La semana pasada, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) hizo una advertencia similar, al señalar que las restricciones están afectando a suministros de materiales clave, como el poliéster necesario para producir mosquiteras.

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"También tenemos el desafío del transporte, que no es directamente el fármaco, pero, si el paciente no puede desplazarse al centro de salud (por los altos precios del combustible), es un problema", afirmó en otra rueda de prensa el responsable adjunto de incidentes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Yap Boum.

Gobiernos africanos fijan los precios del combustible

Las agencias sanitarias hicieron esta advertencia mientras numerosos gobiernos africanos apuestan por medidas como fijar los precios del combustible o reducir los impuestos de estos productos, para protegerse frente a las constantes subidas provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

Las economías de África son muy vulnerables a crisis globales por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el endeudamiento.

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AS