El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la guerra con Irán está "cerca de terminar" y aseguró que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente, durante una entrevista con la cadena Fox News.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la guerra en Irán?

"Veo la guerra muy cerca de terminar", dijo Trump cuando la periodista María Bartiromo, de Fox, le preguntó sobre por qué se refería al conflicto en pasado.

El mandatario insistió en que Irán busca "desesperadamente" un acuerdo y no descartó que este pueda llegar en las siguientes rondas de negociaciones.

Durante la entrevista, que será transmitida completa el miércoles en un programa matutino, Trump repitió sus argumentos sobre que, debido al programa nuclear iraní, era necesario atacar como lo hicieron en febrero en el inicio de la guerra con la operación nombrada "Furia Épica".

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"Si no lo hacíamos hoy, Irán tendría armas nucleares y no queremos eso", dijo Trump a la entrevistadora, una frase que ha repetido constantemente durante las siete semanas de guerra.

Estados Unidos e Irán, dispuestos a retomar negociaciones

Este martes, Trump aseguró que las negociaciones presenciales con Irán que iniciaron el fin de semana podrían ser retomadas en dos días.

En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario New York Post en Islamabad, el presidente republicano recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital paquistaní.

"Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí", dijo Trump, quien agregó: "Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente".

El presidente estadounidense se refería al general paquistaní Asim Munir, con quien forjó una estrecha relación el año pasado durante el conflicto entre Pakistán y la India.

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¿Cómo le fue a Estados Unidos e Irán en su primera charla bilateral?

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel entre ambos países desde que rompieron relaciones por la revolución islámica de 1979.

Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Ormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

JM