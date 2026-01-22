TikTok cierra capítulo legal en EU tras venta de la mayoría accionaria

ByteDance, empresa china propietaria de TikTok, concretó este jueves la venta de la mayor parte de sus operaciones en Estados Unidos a inversionistas no chinos, con el objetivo de evitar una posible prohibición y disipar señalamientos relacionados con la seguridad nacional.

La nueva estructura accionaria otorga a Oracle, MGX, Silver Lake y a la firma vinculada al empresario Michael Dell más del 80 % de participación en la nueva entidad, lo que garantiza la permanencia de la plataforma en territorio estadounidense, según informó la compañía matriz.

El acuerdo fue resultado de negociaciones que se extendieron por más de un año y cierra un conflicto legal que se mantuvo abierto durante seis años.

Desde 2019, TikTok había enfrentado diversos intentos de restricción impulsados por legisladores, instituciones educativas, el Ejército y la Casa Blanca, en el contexto de la creciente disputa tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. La plataforma incluso estuvo bajo amenaza de prohibición y llegó a experimentar un apagón temporal de 14 horas.

La venta había sido adelantada el 18 de diciembre de 2025 y resaltando que las tres entidades contarán con un 45 % de las participaciones, mientras que en torno a un 33 % estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18 % del accionariado restante.

Usuarios e influencers organizaron protestas y campañas, durante el largo limbo legal, para mantener activa la plataforma, que cuenta con más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos, convirtiéndose en un terreno clave de la disputa entre ambas potencias.

