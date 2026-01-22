Indígenas mexicanos listos para el Ultramaratón 2026 de Hong Kong

El Hong Kong 100 Ultramaratón 2026 está listo para arrancar este jueves 22 de enero, consolidándose una vez más como una de las pruebas de resistencia más duras y prestigiosas del calendario internacional. Con un recorrido de 100 kilómetros a través de senderos montañosos, selva densa y desniveles extremos, la competencia representa un desafío físico y mental reservado para la élite del ultrafondo mundial.

En este escenario de exigencia máxima , México tendrá una presencia destacada, integrada por corredoras y corredores de comunidades indígenas que llevarán no solo su preparación deportiva, sino también una tradición ancestral ligada al correr como forma de vida.

Una competencia de élite mundial

El Hong Kong 100 no es un ultramaratón convencional. Su trazado combina ascensos técnicos, descensos prolongados, clima húmedo y temperaturas elevadas, condiciones que obligan a los atletas a gestionar cuidadosamente la hidratación, la energía y la estrategia de carrera. A diferencia de otras pruebas de ultradistancia, aquí no basta con la resistencia: la lectura del terreno y la fortaleza psicológica son claves para cruzar la meta.

Por estas características, el evento reúne cada año a corredores de élite provenientes de Europa, Asia y América, convirtiéndose en una plataforma de alto impacto mediático y deportivo. Completar la prueba ya es un logro; competir por los primeros puestos, una hazaña.

Lorena Ramírez, símbolo del ultrarunning indígena

La delegación mexicana está encabezada por María Lorena Ramírez Nahueachi, la reconocida corredora rarámuri que se ha convertido en un referente mundial del ultramaratón. Originaria de la Sierra Tarahumara, Lorena ha captado la atención internacional no solo por sus resultados, sino por su estilo de carrera, muchas veces compitiendo con vestimenta tradicional y huaraches.

Su historia representa una visión distinta del alto rendimiento, una atleta formada en la resistencia cotidiana, en caminos de montaña y largas distancias recorridas como parte de la vida diaria. Lorena ha demostrado que la cultura rarámuri del correr no es una leyenda, sino una expresión viva de fortaleza física, disciplina mental y conexión con el entorno.

En Hong Kong, Ramírez enfrentará uno de los escenarios más complejos de su carrera, donde la humedad y el terreno técnico pondrán a prueba su legendaria capacidad de resistencia. Su participación no solo es deportiva, sino también simbólica, cada kilómetro recorrido es un mensaje de visibilidad para los pueblos originarios en el deporte internacional.

Lista de corredores mexicanos inscritos

Junto a Lorena, destaca José Luis Nieto Salgado, atleta de raíces otomíes y uno de los corredores mexicanos con mayor proyección en ultradistancia. Nieto llega a Hong Kong respaldado por su condición de bicampeón absoluto del Ultramaratón de los Cañones 2025, celebrado en Guachochi, Chihuahua, donde registró un tiempo oficial de 9:23:25, uno de los mejores del circuito nacional.

México estará representado por 12 corredores, distribuidos en las distancias de 31, 50 y 100 kilómetros, lo que refleja la profundidad del talento indígena en las pruebas de resistencia . La delegación ya se encuentra en Hong Kong, donde fue recibida por autoridades diplomáticas mexicanas y ha completado el proceso de acreditación previo a la competencia, que concluirá el 25 de enero.

31 km

Saira Cruz Díaz

Víctor Luis Hernández Cruz

Judith López López

Miriam Morales Hernández

Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez

50 km

Sergio Alejandro Gómez Hernández

Jael Morales Oseguera

Emanuel Sedglach Gaytán

100 km

María Lorena Ramírez Nahueachi

Silverio Ramírez López

José Mario Ramírez Hernández

José Luis Nieto Salgado

Más que una carrera, una representación cultural

La participación de corredores indígenas mexicanos en el Hong Kong 100 Ultramaratón 2026 trasciende lo deportivo. Cada atleta lleva consigo una identidad, una historia comunitaria y una forma distinta de entender el cuerpo, el esfuerzo y la resistencia.

En un evento dominado por tecnología, nutrición avanzada y grandes patrocinios, la presencia mexicana recuerda que el ultrarunning también nace de la tradición, la tierra y la memoria colectiva, elementos que podrían volver a colocar a México en los primeros planos del atletismo de resistencia a nivel mundial.

