Estados Unidos abandona oficialmente la OMS

Estados Unidos oficializó este jueves su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , informó el Departamento de Salud. La decisión se basa en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025 y que preocupa por sus implicaciones para la salud global y por las cuotas millonarias que Washington debe a la organización.

El 20 de enero de 2025, en su regreso al poder, Trump firmó la orden ejecutiva que formalizó la retirada del país de la agencia de la ONU especializada en salud. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya había iniciado un proceso similar, criticando lo que consideró una mala gestión de la pandemia de COVID-19.

En el texto, el mandatario señaló deficiencias de la OMS frente a crisis sanitarias mundiales, su incapacidad de implementar reformas y su “falta de independencia frente a la influencia política indebida” de otros países , en alusión a China.

Un funcionario estadounidense del Departamento de Salud y Servicios Humanos subrayó hoy a los medios en que su país ha llegado a pagar el 25 % del presupuesto de la OMS, que el organismo nunca ha tenido un director general estadounidense o que la propia agencia ha tratado de evitar que otros países abonen más cuotas debido a la gran carga que soportaba Washington.

"Continuaremos trabajando con los países y los Ministerios de Salud, como lo hemos hecho durante décadas, y seguiremos desarrollando esas relaciones y utilizándolas de una manera que sea mutuamente beneficiosa y que respete la soberanía tanto de nuestro país como la de otros países", afirmó a cuenta de las dudas que plantea la salida estadounidense en términos de cooperación sanitaria global, especialmente de cara a nuevas pandemias.

Cuando la OMS se fundó en 1948, Estados Unidos se unió al organismo mediante una resolución conjunta del Congreso en la que se estipuló que al país norteramericano se le reservaba, a diferencia de los demás países miembros, el derecho a retirarse de la agencia.

Otro funcionario estadounidense aseguró hoy en relación a las cuotas millonarias que Washington tiene por pagar que los términos de dicha resolución de 1948 no incluyen nada relativo a que, como condición para salir de la OMS, "se deba realizar pago alguno antes de que se haga efectiva la retirada".

Asimismo, La Administración Trump ha insistido en varias ocasiones que no tiene intención de abonar sus cuotas correspondientes al periodo 2024-2025, que se estima que ascienden a entre 260 y 280 millones de dólares.

