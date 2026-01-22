Trump advierte a Irán y anuncia el despliegue de una gran flota naval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país mantiene una “amplia flota” naval en desplazamiento hacia aguas cercanas a Irán y lanzó una advertencia al Gobierno de Teherán para que ponga fin a la represión contra las protestas que se registran en ese país.

“Tenemos numerosos barcos avanzando hacia esa zona, por si es necesario. Se trata de una flotilla considerable y veremos cómo evoluciona la situación”, declaró el mandatario ante medios de comunicación a bordo del Air Force One, al ser cuestionado sobre la tensión actual entre Washington y Teherán.

Las declaraciones de Trump coinciden con reportes de especialistas en defensa que han señalado recientes movimientos de la Marina estadounidense. Entre ellos, se ha mencionado que el portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de ataque, fue detectado saliendo del mar de China Meridional con rumbo aparente hacia el océano Índico.

"Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca . Detuve 837 ejecuciones el jueves (de la semana pasada). De lo contrario, habrían muerto. Todos habrían sido ahorcados", aseguró Trump, repitiendo su afirmación de que, gracias a sus presiones, Teherán no ejecutó hace unos días a individuos que participaron en las protestas antigubernamentales que llevan semanas afectando a Irán impulsadas por la mala situación económica.

Trump repitió varias veces el mensaje -"tenemos una flota enorme dirigiéndose en esa dirección, y quizás no tengamos que usarla"- pero al ser preguntado sobre si Washington busca que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, renuncie al poder o se exilie, el republicano contestó: "no quiero entrar en detalles".

"El caso es que ellos saben lo que buscamos. Se están cometiendo muchos asesinatos", advirtió de nuevo el presidente estadounidense.

