Martes, 03 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Temporada de huracanes 2026: Lista COMPLETA de nombres que tendrán los ciclones este año

Los ciclones tropicales son bautizados con listas oficiales elaboradas por el Centro Nacional de Huracanes

Por: El Informador

Los nombres siguen un orden alfabético y alternan entre femeninos y masculinos. UNSPLASH.

Los nombres siguen un orden alfabético y alternan entre femeninos y masculinos. UNSPLASH.

La temporada de huracanes 2026 ya perfila su organización oficial. El Centro Nacional de Huracanes publicó los listados que se emplearán para identificar a los ciclones tropicales que alcancen al menos la categoría de tormenta.

LEE: Globo aerostático impacta en torre de telecomunicaciones; así fue el rescate (VIDEO)

Los nombres —que se reciclan cada seis años, salvo que alguno sea retirado por daños extraordinarios— siguen un orden alfabético y alternan entre femeninos y masculinos. Solo se asignan cuando el sistema alcanza vientos sostenidos superiores a 63 km/h (tormenta tropical) y pasa a ser huracán al registrar 119 km/h o más.

En caso de que una temporada supere el número de ciclones asignados con nombre, se activa una lista alternativa previamente avalada, bajo el criterio de que las denominaciones sean claras y fácilmente identificables para la población.

Lista oficial de nombres en el Atlántico

  1. Arthur
  2. Bertha
  3. Cristóbal
  4. Dolly
  5. Edouard
  6. Fay
  7. Gonzalo
  8. Hanna
  9. Isaias
  10. Josephine
  11. Kyle
  12. Leah
  13. Marco
  14. Nana
  15. Omar
  16. Paulette
  17. Rene
  18. Sally
  19. Teddy
  20. Vicky
  21. Wilfred

Lista oficial de nombres en el Pacífico Norte Oriental

  1. Amanda
  2. Boris
  3. Cristina
  4. Douglas
  5. Elida
  6. Fausto
  7. Genevieve
  8. Hernán
  9. Iselle
  10. Julio
  11. Karina
  12. Lowell
  13. Marie
  14. Norbert
  15. Odalys
  16. Polo
  17. Rachel
  18. Simon
  19. Trudy
  20. Vance
  21. Winnie
  22. Xavier
  23. Yolanda
  24. Zeke

Lista oficial de nombres en el Pacífico Norte Central

  1. Ekeka
  2. Hene
  3. Iolana
  4. Keoni
  5. Lino
  6. Mele
  7. Nona
  8. Oliwa
  9. Pama
  10. Upana
  11. Wene

Conocer la lista completa no es un dato anecdótico: facilita el seguimiento de alertas, mejora la comunicación entre autoridades y población, y fortalece la preparación ante posibles impactos durante los meses de mayor actividad ciclónica.

LEE: Evacuación de estadounidenses se complica por cierre aéreo en Oriente Medio

Más allá de los escenarios estadísticos, los especialistas subrayan que basta un solo impacto directo para que una temporada sea significativa en términos de riesgo local, por lo que recomiendan mantener planes de preparación y monitoreo constante durante todo el periodo oficial.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones