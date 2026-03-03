Temporada de huracanes 2026: Lista COMPLETA de nombres que tendrán los ciclones este año

La temporada de huracanes 2026 ya perfila su organización oficial. El Centro Nacional de Huracanes publicó los listados que se emplearán para identificar a los ciclones tropicales que alcancen al menos la categoría de tormenta.

Los nombres —que se reciclan cada seis años, salvo que alguno sea retirado por daños extraordinarios— siguen un orden alfabético y alternan entre femeninos y masculinos . Solo se asignan cuando el sistema alcanza vientos sostenidos superiores a 63 km/h (tormenta tropical) y pasa a ser huracán al registrar 119 km/h o más.

En caso de que una temporada supere el número de ciclones asignados con nombre, se activa una lista alternativa previamente avalada, bajo el criterio de que las denominaciones sean claras y fácilmente identificables para la población.

Lista oficial de nombres en el Atlántico

Arthur Bertha Cristóbal Dolly Edouard Fay Gonzalo Hanna Isaias Josephine Kyle Leah Marco Nana Omar Paulette Rene Sally Teddy Vicky Wilfred

Lista oficial de nombres en el Pacífico Norte Oriental

Amanda Boris Cristina Douglas Elida Fausto Genevieve Hernán Iselle Julio Karina Lowell Marie Norbert Odalys Polo Rachel Simon Trudy Vance Winnie Xavier Yolanda Zeke

Lista oficial de nombres en el Pacífico Norte Central

Ekeka Hene Iolana Keoni Lino Mele Nona Oliwa Pama Upana Wene

Conocer la lista completa no es un dato anecdótico : facilita el seguimiento de alertas, mejora la comunicación entre autoridades y población, y fortalece la preparación ante posibles impactos durante los meses de mayor actividad ciclónica.

Más allá de los escenarios estadísticos, los especialistas subrayan que basta un solo impacto directo para que una temporada sea significativa en términos de riesgo local, por lo que recomiendan mantener planes de preparación y monitoreo constante durante todo el periodo oficial.

SV