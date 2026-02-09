Inicia juicio contra Meta y Google por acusaciones de adicción en Los Ángeles

Desde este lunes, un jurado en Los Ángeles, California, analiza las acusaciones presentadas contra las gigantes tecnológicas Meta y Google en el caso de una joven que sostiene que Instagram y YouTube dañaron su salud mental debido al diseño adictivo de ambas plataformas.

La demandante, una mujer de 20 años identificada en el proceso civil como K.G.M., interpuso la querella contra Meta —empresa matriz de Instagram— y Google, filial de Alphabet y propietaria de YouTube, luego de haber comenzado a utilizar estas aplicaciones cuando tenía menos de 10 años de edad.

Según los documentos judiciales, la mujer afirma que se volvió adicta a las redes sociales durante su infancia y que, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, y ansiedad.

La querella legal apunta al diseño de las plataformas que tienen como objetivo captar la atención de los usuarios creando una dependencia.

En la selección del jurado, Mark Lanier, abogado de KGM, aseguró que podría aportar pruebas que demuestran que Instagram y YouTube crearon ciertas características de diseño… para mantener a usuarios jóvenes como su cliente "enganchados el mayor tiempo posible", de acuerdo a información citada por CNN.

"Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal", subrayó el abogado.

Se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, sea uno de los ejecutivos tecnológicos que testifiquen en el juicio, el primero de una serie de demandas que esperan lograr que las grandes compañías de redes sociales se responsabilicen.

El juicio tiene lugar en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y supone la primera vez que las empresas presentarán su caso ante la justicia estadounidense.

El resultado de la demanda de KGM podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales.

El juicio está programado para durar al menos seis semanas.

La joven también demandó a Snapchat y TikTok. Pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio el mes pasado.

Este lunes también arranca en Nuevo México contra Meta relacionado con los peligros de la explotación sexual infantil en las redes sociales.

