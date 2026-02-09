Cuba comunica a las aerolíneas que en 24 horas se queda sin combustible para aviones

A partir de este lunes Cuba se queda sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de EU, Según una advertencia del gobierno a las aerolíneas internacionales que operan en la isla. Este evento podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo. Las principales aerolíneas afectadas pertenecen a EU, España, Panamá y México, quienes por el momento no han comunicado públicamente cómo van a afrontar esta situación. No obstante, este hecho no es nuevo en Cuba. En situaciones similares previas -tanto en el período especial en los años 90 como en cuellos de botella momentáneos en los últimos meses- las aerolíneas habían salvado el problema reacomodando sus rutas con paradas extra para repostar en México o República Dominicana.La mayoría de vuelos que conectan la isla con el exterior cubren rutas a Florida, en EU (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún), aunque Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela).El presidente de EU., Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para su país.La decisión era una vuelta de tuerca más a la presión energética sobre Cuba que comenzó el 3 de enero, cuando tras la operación militar que concluyó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, EU. anunció el fin del petróleo de ese país suramericano para la isla.Trump instó a La Habana a negociar "antes de que sea demasiado tarde" y el Gobierno cubano ha asegurado que se encuentra abierto a un diálogo con Washington, aunque ha negado en varias ocasiones que se encuentren ya inmersos en conversaciones.Cuba produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas. Para el resto recurría a importaciones de Venezuela (que en 2025 supusieron en torno a un 30 % del total) y, en menor medida, de México y Rusia.El Gobierno cubano anunció esta semana un duro plan de emergencia para tratar de subsistir sin importaciones de crudo y derivados que incluía el fin de la venta de diésel, la reducción de los horarios de hospitales y oficinas estatales y el cierre de algunos hoteles.Cuba afronta esta nueva escalada de EU desde una posición muy desventajosa, ya que lleva seis años sumida en una profunda crisis económica, con elevado decrecimiento e inflación, déficit de bienes básicos (alimentos, medicinas y combustible), prolongados apagones diarios y una migración masiva. TG